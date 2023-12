Confira a programação do 1º dia do Anipólitan | A TARDE

Começou neste sábado, 16, a vigésima edição do Anipólitan, um dos maiores festivais de cultura pop da Bahia. O evento acontece, até domingo, 17, no campus Paralela do Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge).

>>> Anipólitan retoma edição presencial após pandemia: "resistência"

Voltado à reunir fãs de cultura pop e interessados em séries, filmes, mangás, animes, cosplay e jogos eletrônicos, o festival contará com espaços temáticos para oficinas e jogos, presenças de cosplayers nacionais, feiras expositivas, desafios interativos, ateliê de origami, arena de games e competições, espaços temáticos e vendas de fanart e fanfics.

Alguns dos destaques incluem os dubladores Carol Crespo (que faz a voz de Daenerys Targaryen, da série Game of Thrones e de Derieri, do anime Nanatsu No Taizai) e Francisco Júnior (que interpreta a voz de Aquaman, Falcão e Capitão América), além de cosplayers nacionais como Gabi Buenavista, Larissa Cartney e Patti Maionese, Dj Belle, 2ª DJ negra formada da cena de hip hop de Salvador, e João Jedi, criador, apresentador e roteirista do Canal Diário Rebelde no YouTube.

Confira a programação deste sábado:

PALCO ANI

PALCO TOMODACHI

PALCO YÌSHÙ

LOUNGE HOSU - DJS

OFICINAS