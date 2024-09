Confira os 43 restaurantes confirmados do 7⁰ Festival Tempero Bahia

Festival Tempero Bahia 2024 | 705 Restaurante e Bar - Foto: Leonardo Freire | Divulgação

Com sabores e aromas marcantes, o autêntico "Terroir da Chapada", tema do 7⁰ Festival Tempero Bahia, que se renova a cada edição e que acontece de 5 a 15 de setembro, será o protagonista da vez, servindo de ponto de partida para inspiração e criação, para os chefs e restaurantes participantes, que vão assinar os pratos com ingredientes típicos da região da Chapada Diamantina.

De Itapuã ao Centro Histórico de Salvador e Morro de São Paulo, são 30 restaurantes participantes, que se juntam à cidade de Feira de Santana, com 9 casas confirmadas, se estendendo até o destino turístico do Vale do Capão, na Chapada Diamantina, com 4 estabelecimentos, sendo umas das grandes novidades desta edição. Ao todo são 43 restaurantes confirmados.

Tempero Bahia | Restaurantes Salvador

33 Contemporâneo; 705 Restaurante e Bar; Almacen Pepe; Amado; Bella Bistrot; Bella Napoli; Boteco do Piri; Boteco Português ( Rio Vermelho e Morro de São Paulo); Bottino; Canto (do Canto Hotel); Casa de Tereza; Casarão (do Hotel Mercure Rio Vermelho); Cuco Bistrô; Donana (Rio Vermelho); Fasano Salvador; Mamma Jamma ( Shopping Barra e Shopping da Bahia); Mistura (Contorno e Farol de Itapuã); O Porco; Omi (do Fera Palace Hotel); Porto Gastronômico; Senac Casa do Comércio e Pelourinho; Silva Cozinha; Solar Gastronomia; Tortarelli ( Shopping Barra); Wish Hotel da Bahia e Zanzibar.

Festival Tempero Bahia 2024 | Boteco do Piri | Foto: Leonardo Freire | Divulgação

Tempero Bahia | Restaurantes Feira de Santana



Anis Bistrô; Casa de Moá; Casa do Chef; Casa Parrilla; Desfrute Sabores; Grissini Bistrô; Maria Chamusca; Oxente Menina Pizza na Pedra e Vino.

Tempero Bahia | Restaurantes Vale do Capão ( Chapada Diamantina)

Alma Bistrô; Bistrô Orquídea Negra, Gatto Sete e PizzaLab.

Com realização e produção da 2D Projetos Culturais e Eventos, o Festival de Cultura e Gastronomia Tempero Bahia tem apoio do Governo do Estado da Bahia, Sebrae, Senac, Bahiagás, Shopping Barra e Amvox. Acontece de 5 a 15 de setembro, movimentando os restaurantes participantes da capital baiana e de cidades vizinhas, como Feira de Santana e Vale do Capão, na Chapada Diamantina. Para ficar por dentro de tudo que vai acontecer, basta acessar o instagram @temperooficial_ e o site do evento, temperooficial.com.br/bahia.