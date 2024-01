Confira os eventos que acontecem nesta semana em Salvador | A TARDE

Com o fim de semana chegando, Salvador se prepara para receber uma série de atrações culturais para todos os gostos. Há uma variedade de opções, desde apresentações musicais e espetáculos teatrais até exposições e atividades culturais.

Para ajudar o leitor a planejar o fim de semana, o Portal A TARDE preparou uma seleção imperdível de atrações. Há, inclusive, algumas opções gratuitas. Confira as dicas:

EXPOSIÇÃO

"Exposição ‘Walter Firmo: no verbo do silêncio a síntese do grito’

Quando: Até março de 2024

Horário: de terça-feira a domingo, das 10h às 18h

Onde: Museu de Arte Moderna da Bahia - MAM

Quanto: Gratuito"

"Exposição Coletiva da 9ª edição do Prêmio Nacional de Fotografia Pierre Verger

Quando: Até 10 de março

Horário: terça a domingo, das 10h às 18h

Onde: Museu de Arte da Bahia

Quanto: Gratuito"

"Exposição ‘Máscaras – entreATOS do Acervo’

Quando: Verão 2023/2024

Horário: Terça a domingo das 12h às 17h

Onde: Solar do Ferrão

Quanto: Gratuito"

"Exposição “NINO CAIS | Cada Pessoa Guarda Um Museu Dentro de Si”

Quando: Até 04 de fevereiro de 2023

Horário: Terça-feira à domingo, das 9h às 17h30

Onde: Caixa Cultural

Quanto: Gratuito"

MÚSICA

"Verão da OSBA - Pedro e o Lobo

Quando: Sábado, 6

Horário: 15h e 17h

Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)"

"Verão da OSBA - Série Carybé - Quinteto de Metais

Quando: Sexta-feira, 5

Horário: 20h

Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)"

"Verão da OSBA - Beleza Pura

Quando: Domingo, 7



Horário: 18h

Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Quanto: R$ 1,00 (inteira) e R$ 0,50 (meia)"

"Armandinho, Dodô & Osmar - 50 Anos

Quando: Quarta-feira, 10



Horário: 19h

Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Quanto: Entre R$ 70 e R$ 140"

"Orí - Sou daqui mas vim de lá

Quando: Sábado, 6



Horário: 19h

Onde: Teatro Sesc Senac Pelourinho

Quanto: Entre R$ 10 e R$ 20"

"Rumpilezz – Fun Fun no Passo

Quando: Sexta-feira, 5

Horário: 19h

Onde: Escadaria do Passo, Centro Histórico

Quanto: Gratuito"

"Lioness Festival

Quando: Sexta-feira, 5



Horário: 19h

Onde: Praça Tereza Batista

Quanto: Entre R$ 20 e R$ 40"

"Batifun, Katulê, Nelson Rufino e Vanessa Borges

Quando: Sexta-feira, 5

Horário: 20h

Onde: Rio Vermelho

Quanto: Entre R$ 40 e R$ 100"

"Pranchão - Saulo, Durval Lélys e Filhos de Jorge

Quando: Sábado, 6

Horário: 15h

Onde: Arena Fonte Nova

Quanto: R$ 100"

"Ensaios da Anitta

Quando: Sábado, 6

Horário: 16h

Onde: Centro de Convenciones Salvador

Quanto: Entre R$ 149 e R$ 720"

"Skanibais e Pedro Pondé

Quando: Sábado, 6

Horário: 16h

Onde: Área de evento da Igreja Santo Antônio Além do Carmo

Quanto: R$ 40"

"ÀTTØØXXÁ: Bailaum Black Groove

Quando: Sábado, 6

Horário: 17h

Onde: Porto de Salvador

Quanto: Entre R$ 50 e R$ 100"

"Forró de Verão com o Bando Salvador do Forró

Quando: Sábado, 6

Horário: 13h

Onde: Varanda Casa Branca do SESI

Quanto: Entre R$ 20 e R$ 30"

"Ensaio da Timbalada

Quando: Domingo, 7

Horário: 16h

Onde: Candyall Guetho Square

Quanto: Esgotado"

"É o Tchan 30 anos

Quando: Domingo, 7

Horário: 17h

Onde: Clube Espanhol

Quanto: R$ 250"

"A Melhor Segunda - Xanddy Harmonia

Quando: Segunda-feira, 8

Onde: Arena Fonte Nova

Quanto: Entre R$ 65 e R$ 440"

"Luiz Caldas - Baile do Luiz

Quando: Domingo, 7

Horário: 22h

Onde: Chácara Baluarte

Quanto: R$ 150"

"A melhor sexta do ano

Quando: Sexta-feira, 5

Horário: 21h

Onde: Nine Music Bar

Quanto: Entre R$ 30 e R$ 60"

"Festival Pagode Por Elas

Quando: Sábado, 6

Horário: Das 16h às 23h

Onde: Trapiche Barnabé

Quanto: A partir de R$20,00

VERÃO

Lavagem do Bonfim

Quando: Quinta-feira, 11

Horário: A partir de 7h

Onde: Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia até a Colina Sagrada

Quanto: Gratuito"