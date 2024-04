Confira os participantes do Comida di Buteco em Lauro de Freitas | A TARDE

Uma das novidades para 2024 no Comida di Buteco é a inclusão de Lauro de Freitas no concurso, que chega à 16ª edição e acontece de 5 de abril a 5 de maio.

Max Rogers, coordenador regional do Comida di Buteco, explica sobre a importância do concurso ganhar cada vez mais espaço no circuito de Salvador.

“O crescimento não vem carregado só das alegrias, mas também do trabalho. Nossa missão é ajudar os negócios e não deixar que esse ícone brasileiro que são os bares morrer, pois o bar é um lugar mágico onde tudo acontece, as ‘fofocas’, as ‘paqueras’, as ‘resenhas’ e muito mais. São muitos bares novos legais, e a dica é começar as visitas por eles”.

Com um preço fixo de R$ 35,00 por prato, a organização lança aos participantes o desafio de trabalharem com uma temática livre na criação dos petiscos, deixando os ingredientes e a inovação por conta de cada um, dando vida à sua identidade e originalidade.

Conheça os participantes em Lauro de Freitas:

Brazero Steak House

Rua 1 Travessa Luiz Tarquinio Pontes, nº 223, Box 43, Mercadão Da Bahia - Centro

Petisco “Bolinho de Briskett”: bolinho único, onde não leva massa, apenas composto por carne de brisket, extremamente crocante e suculento.

Maré Gastronomia Afrofuturista

Rua 1 Travessa Luiz Tarquinio Pontes, nº 223, Box 46, Mercadão Da Bahia - Centro

Petisco “Mini-Po’boys (Siriguejo, Camarada e Po’bode)”: sanduíches feitos com frutos do mar e carnes regionais (bode), empanados na farinha panko e servidos com aioli da casa salada e variados pães. Nesta versão mini trio, os po’boys vêm na versão siri, camarão e bode.

O Boteco do Bocca

Rua 1 Tv Luiz Tarquinio Pontes, nº 223, Box 29, Mercadão Da Bahia - Centro

Petisco “Veraneio”: preenchido com pirão de aipim e com banana da terra, queijo coalho, carne do sol, carne de fumeiro, camarão e batata palha no topo.

Oxe Bier

Rua Priscila B Dutra , nº 56, Loja 04 - Buraquinho

Petisco “Pane Baiano”: pão tipo italiano, recheado com pasta de alho, queijo e especiarias.