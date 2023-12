Convidado a show de McCartney, Milton Nascimento admite: “Meu ídolo” | A TARDE

Milton Nascimento está realizado. Lenda da música nacional, ele recebeu um convite especial para comparecer a um dos shows do cantor britânico Paul McCartney, ex-integrante dos Beatles, grupo musical do qual o músico brasileiro sempre foi fã.

Em vídeo publicado nas redes sociais neste sábado, 2, Milton aparece emocionado ao ler a carta enviada pela Bonus Track, empresa responsável pela turnê de Paul McCartney no Brasil.

“Nesta mesma semana em que receberemos em poucos dias o eterno Beatle, este convite a você é tão especial quanto inevitável. A Bônus Track tem o prazer de convidá-lo para o show do eterno Paul McCartney no dia 4 de dezembro, na Arena [MRV]”, lê Milton, antes de vibrar com o convite.

Após a leitura da carta, Milton abre uma caixa e retira uma camisa que tem a imagem do ídolo britânico. Ao ver a foto de McCartney, o brasileiro revelou o tamanho da importância que o ex-Beatle tem para ele.

“Esse é meu ídolo”, diz Milton, aos risos.

Eles vão saber?



Não é a primeira vez que a lenda brasileira expressa sua admiração pela obra dos Beatles. Em um de seus maiores sucessos, a canção “Para Lennon e McCartney”, Milton brinca com a distância internacional entre sua obra e a de seus ídolos. “Eu sou da América do Sul / Eu sei, vocês não vão saber”, afirma a letra.

A previsão da canção pode cair de vez por terra nesta segunda-feira, 4, caso Milton seja apresentado a McCartney. Isso porque John Lennon, ex-Beatle já falecido, conhecia a obra do brasileiro, conforme revelado a ele por Sean Lennon, filho da lenda britânica.

Em uma entrevista de Milton à revista inglesa Uncut em 2019, ele contou que Sean disse ser seu fã, porque, fuçando a coleção de discos do pai, encontrou cópias de álbuns de Milton Nascimento, incluindo o histórico “Clube da Esquina”, de 1972.

A revelação pode ser um sinal de que, diferente do que prevê “Para Lennon e McCartney”, quem ainda não sabe de Milton Nascimento da América do Sul, certamente, um dia vai saber.