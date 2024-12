'Cores do Recôncavo' realiza intervenção artística em Saubara

Muros da Casa da Cultura de Saubara estão sofrendo intervenção artística - Foto: Marcus Tosta | IPR

Com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento do turismo cultural no município de Saubara, no Recôncavo Baiano, o projeto "Cores do Recôncavo" está realizando intervenção artística transformando o muro da Casa da Cultura de Saubara em galeria a céu aberto.

A entrega do “Painel Cores do Recôncavo” será na sexta-feira, 22. No sábado, 23, o projeto será finalizado com a “Oficina de desenho e pintura Cores do Recôncavo”, na Casa da Cultura de Saubara.

A iniciativa é do Instituto Popular do Recôncavo (IPR) que busca por meio de diversos projetos fortalecer e promover o turismo cultural na região do Recôncavo, com foco em Saubara.

“O projeto ‘Cores do Recôncavo’ surge como essa proposta de impulsionar o desenvolvimento turístico e cultural de Saubara e ser um catalisador de desenvolvimento econômico. Nossos projetos têm potencial de gerar impactos profundos para a comunidade, como o aumento do fluxo de visitantes e criando novas fontes de renda e emprego para a população local”, explicou o fundador e diretor do IPR, Luan Peres.

O mural pintado pelo artista plástico JMarcos tem inspiração no samba de roda do Recôncavo baiano, sambadores e sambadeiras, casas e igreja que fazem parte do cenário local e do cotidiano do artista.

Já a Oficina de desenho e pintura Cores do Recôncavo, será realizada pela oficineira Manu Ferreira, momento pedagógico e de formação para os alunos e alunas do Ensino Fundamental I (crianças de 6 a 10 anos), que fazem parte dos grupos da cultura popular, que ensaiam na Casa da Cultura de Saubara, como forma de oportunizar e incentivar a prática artística e de valorização da cultura local.

O projeto “Cores do Recôncavo” é uma realização do Instituto Popular do Recôncavo (IPR) com patrocínio do Governo da Bahia, Secretaria de Turismo da Bahia, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo – SUFOTUR e conta com o apoio da Casa de Cultura de Saubara.

Sobre o artista JMarcos

Autodidata, o artista plástico JMarcos, 50 anos, desde criança gosta de brincar com desenhos e, aos 16 anos, passou a fazer letreiros pintados e aos poucos foi se especializando e aplicando seus experimentos. Gosta de ser chamado de desenhista e faz pinturas das paisagens locais como da praia e das manifestações culturais da sua comunidade.

Sobre a oficineira Manu Ferreira

Emanuela Ferreira Atriz, Produtora Cultural e Arte-Educadora é uma profissional multifacetada que se destaca nas áreas de atuação e educação artística. Com um profundo compromisso com a cultura popular, ela tem se dedicado a projetar e implementar iniciativas que promovem a arte e a educação.

SERVIÇO:

Projeto Cores do Recôncavo

Local: Casa da Cultura de Saubara – Saubara/Ba

Dia 22 (sexta-feira) - Evento de Entrega do Painel do Cores do Recôncavo

Dia 23 (sábado) - Oficina de desenho e pintura Cores do Recôncavo