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CORRIDA

Corrida dos Smurfs chega a Salvador com provas para todas idades

Evento inclui modalidades com pets, crianças e adultos em agosto

Beatriz Santos
Por

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A proposta inclui diferentes modalidades
A proposta inclui diferentes modalidades - Foto: Divulgação

Salvador recebe, no dia 30 de agosto, uma corrida temática inspirada nos Smurfs, com percursos voltados para diferentes públicos, incluindo crianças, adultos e até animais de estimação.

O evento acontece no Salvador Norte Shopping, com inscrições abertas até 10 de agosto ou enquanto houver vagas.

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A programação será realizada das 6h às 10h, no estacionamento externo (piso L1), reunindo atividades esportivas e ações voltadas ao público familiar.

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A proposta inclui diferentes modalidades, como corrida individual adulta de 5 km com cronometragem, provas infantis com distâncias entre 50 m e 500 m, categorias em duplas e trios com percursos de até 1,5 km, além da Dog Run, com trajeto participativo para tutores e pets.

Além das provas, a estrutura do evento prevê espaços de convivência e atividades paralelas, como Arena Kids, oficinas de arte, pintura facial temática, presença de personagens para fotos, pontos de hidratação, área de alimentação, banheiros, guarda-volumes e suporte médico.

Com foco em diferentes faixas etárias, a iniciativa busca reunir esporte e entretenimento em um mesmo espaço, incentivando a participação conjunta de famílias e grupos de amigos.

Os Smurfs Run

  • Data: 30 de agosto
  • Horário: Das 6h às 10h
  • Local: Estacionamento Externo, piso L1 – Salvador Norte Shopping
  • Inscrições: até 10 de agosto (ou enquanto durarem as vagas) no link.

Modalidades

  • Adulto Individual (14+): 5 km com cronometragem
  • Infantil (2 a 13 anos): 50 m a 500 m
  • Duplas e Trios: 500 m a 1500 m
  • Dog Run: 1,5 km participativo

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Cultura Salvador

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