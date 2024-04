Aulão gratuito de zumba acontece neste sábado no Costa Azul | A TARDE

Um aulão gratuito de zumba será realizado neste sábado, 23, às 8h30, no Costa Azul. A ação integra as comemorações do Dia da Mulher da rede GBarbosa, onde as aulas serão realizadas.

A aula será realizada em parceria com a rede de academias Selfit e contará com um coffe break.

Interessadas devem comparecer ao estacionamento do estabelecimento com roupas leves ou de academia.