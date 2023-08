Bon Odori promove aulas de ginástica Kenko Taisso

As portas do XV Festival da Cultura Japonesa de Salvador 2023 já estão abertas, nesta sexta-feira, 23. O evento, que celebra a 30ª edição do Bon Odori, uma comemoração popular do verão japonês, vai até o domingo, 27.

Com uma programação diversificada, o festival conta com diversas atividades e esportes japoneses, entre eles, o Kenko Taisso, uma espécie de ginástica da saúde. Ao Portal A TARDE, Mirian Sunano, membro da diretoria da Associação Cultural Nippo-Brasileira de Salvador (Anisa), e instrutora de Kenko Taisso, explicou que a modalidade une dança e ginástica para estimular e alongar o corpo.

“Kenko, em japonês, é saúde, e Taisso, é ginástica. A gente faz esse trabalho, não é só a dança em si, mas exercícios para todos os movimentos, usa a cabeça, coordenação, estimulação, alongamento, então, cada música tem um objetivo para movimentar o corpo”.

Quem tiver interesse na prática pode encontrar instrutores espalhados nas oficinas que duram aproximadamente uma hora. “Todo mundo participa, aproveita para se alongar e trabalhar toda a musculatura”, afirma Mirian.

A instrutora ainda garante: a atividade é acessível para todas as idades e públicos. “Kenko Taisso é para todo mundo. Criança, idoso, jovem. Todo mundo pode fazer”, convida ela.