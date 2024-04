Campeonato mundial de danças urbanas acontece em Salvador pela 1ª vez | A TARDE

O campeonato mundial de danças urbanas 'Red Bull Dance Your Style' chega a Salvador pela primeira vez neste sábado, 13, a partir das 15h, no Largo Tereza Batista, para uma das etapas seletivas.

O evento reúne importantes nomes da cena de dança para performances de alto nível. Os dançarinos se enfrentarão em busca de vagas para a final nacional, que acontecerá em maio, em São Paulo.

Responsável pela curadoria do evento no Brasil, Raquel Cabaneco acredita que o evento vai unir potências específicas de Salvador e reunir competidores com características fortes que irão entregar um alto nível de performance.

"Das vezes em que visitei a capital baiana, pude sentir como é uma cidade que carrega muita ancestralidade e história, principalmente relacionada à cultura preta. Salvador tem um 'calor' que é único e vai ser muito diferenciado para a competição ter esse tempero agregado".

A primeira seletiva do evento aconteceu em São Paulo, no dia 16 de março, e definiu, respectivamente, Camila Bill e Ryan Fúria como os dançarinos que conquistaram as primeiras vagas para a decisão nacional.

Após a passagem por Salvador, a competição seguirá para Belo Horizonte e, no dia 20 de abril, irá definir as últimas vagas provenientes das seletivas. No dia 11 de maio, o campeonato retorna a São Paulo para escolher um brasileiro para representar o país na final mundial em Mumbai, na Índia.

SERVIÇO

Red Bull Dance Your Style 2024

- Data: 13 de abril (sábado)

- Local: Largo Tereza Batista - Rua Gregório de Matos, 6 - Pelourinho, Salvador - BA

- Entrada: Gratuita

- Abertura de porta/Credenciamento de dançarinos: 14h

- Início Filtro: 15h (seleção jurados)

- Início Top 16: 17h (voto do público)