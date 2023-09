Ebateca Premium promove mostra de dança no Centro Cultural da CMS

Em comemoração ao Dia do Bailarino, celebrado na sexta-feira, 1º, a EBATECA PREMIUM promove uma mostra de dança no Centro Cultural da Câmara Municipal de Salvador (CMS), localizado na Praça Thomé de Souza. As apresentações estão previstas para serem iniciadas às 15h e devem ser encerradas às 18h.

Na oportunidade, as diretoras da EBATECA PREMIUM, Carla Firpo e Juliana De-Vecchi recepcionarão os convidados.

O destaque para este evento fica por conta da coreografia “Encanto da Bahia”, da autora Maria Eduarda Siufo, dedicada a professora Camila Massarra e as alunas Luísa Andrade Motta e Isabela Porto. As adolescentes estão se preparando para uma turnê internacional.