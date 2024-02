Escola de Dança da Funceb abre inscrições para professores | A TARDE

A Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) está com inscrições abertas para professores interessados em lecionar nos Cursos Livres oferecidos pela instituição, vinculada à Secretaria de Cultura (Secult). O período de inscrições vai de 22 a 28 de janeiro e deve ser realizado por meio do site oficial da Funceb.

Podem concorrer às vagas os professores que possuam comprovação de experiência em processos artístico-pedagógicos. Serão selecionadas 30 propostas de cursos, os quais serão ministrados uma vez por semana, de segunda a sexta-feira, no turno noturno, das 18h30 às 20h30.

Os Cursos Livres estão programados para ocorrer de 11 de março a 7 de dezembro de 2024, na sede da Escola de Dança da Funceb, situada no Centro Histórico de Salvador. O processo seletivo será dividido em duas etapas eliminatórias: análise documental e entrevista, que será conduzida por meio de videoconferência.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem preencher o ANEXO I do edital e enviar o documento para o e-mail [email protected].