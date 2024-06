Espetáculo de dança “Dona de Si” estreia no Goethe-Institut | A TARDE

Estreia em curta temporada no Teatro Goethe-Institut Salvador “Dona de Si”, título do solo de dança da performer e bailarina Maju Passos. O espetáculo, que toma o palco nos dias 18 e 19 de junho, às 19h, tem direção artística de Edileuza Santos e assistência de Sueli Ramos.

Tendo como inspiração o itan “Oyá transforma-se em Búfalo” do livro “Mitologia dos Orixás", do autor Reginaldo Prandi, e o livro “Tornar-se negra”, de Neusa Santos Souza, “Dona de Si” aborda o caminho de poderamento percorrido por Maju Passos após a maternidade para reconhecer-se e livrar-se das estruturas sociais violentas do machismo associada ao racismo.

“Apresento uma dança rito que evidencia a minha pele, o meu corpo e suas histórias. Tornar-se mãe de uma criança branca me fez buscar uma parte de mim que eu sabia que tinha, mas não assumia. É uma dança para partilhar com o público o meu processo de superação que provocou um olhar mais sereno e compreensivo sobre mim mesma. Um lugar de liberdade, uma pele que não precisa ser legitimada por essa estrutura social misógina”, explica a artista e produtora cultural.

A diretora artística Edileuza Santos reforça que “Dona de Si” é a trajetória de muitas mulheres negras, um caminho de resistência, de luta para se afirmar seja como profissional, como mulher, como mãe. “Na verdade, isso acontece com qualquer mulher. Para existir neste planeta, precisamos estar atentas e buscando a nossa ancestralidade para nos fortalecer e lidar com tudo que envolve ser mulher. É preciso ter muita resiliência”, afirma a coreógrafa, ao acrescentar que o espetáculo traz o arquétipo e a história da yabá Iansã, a sua metodologia corpo-tambor, a trajetória, a vida profissional e a ancestralidade de Maju.





Serviços O quê - "Dona de Si", solo de Maju Passos Quando - 18 e 19 de junho, às 19h Onde - Teatro Goethe-Institut Salvador (Corredor da Vitória) Entrada - R$30 (inteira) e R$15 (meia), ingressos pelo Sympla https://www.sympla.com.br/evento/dona-de-si/2491104?share_id=copiarlink

