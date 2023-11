Espetáculo de dança inspirado em Astor Piazzolla acontece em Salvador | A TARDE

Uma apresentação única do espetáculo de dança "Carlota - Focus Dança Piazzolla" será realizada no Teatro ISBA neste sábado,18, às 20h. A coreografia, assinada por Alex Neoral, membro premiado da Focus Cia de Dança, tem como inspiração 11 composições do renomado bandoneonista Astor Piazzolla e conta a história da coreógrafa carioca Carlota Portella.

O espetáculo, em turnê nacional, explora o corpo como uma obra de arte suprema, apresentando movimentos arrojados e poéticos. Com 23 anos de trajetória, a Focus Cia de Dança une os talentos de Neoral e Tati Garcias, diretora de produção e gestora.

Patrocinado oficialmente pela Petrobras, que celebra 70 anos de atividades e uma década de parceria com a Focus Cia de Dança, "Carlota - Focus Dança Piazzolla" destaca-se por seu conjunto de oito bailarinos, onde homens e mulheres são indistintos por figurinos.

A excelência técnica, marca registrada da companhia, é evidenciada nos movimentos arrojados e poéticos que exploram o tango, criado há quase 150 anos na Argentina.

O espetáculo, que já encantou a plateia no Festival Quartiers Danses em Montreal, Canadá, em 2022, oferece uma abordagem única sobre o tango, utilizando as composições de Piazzolla como fio condutor poético. Alex Neoral reflete sobre a obra, destacando a melancolia e rigidez do tango, explorando temas de abandono e vivências pessoais.

Neoral, que já assinou outras obras marcantes, como "Vinte" sobre Clarice Lispector e o infantil "Bichos Dançantes", agora retorna em um exercício único, comparável apenas ao seu trabalho dedicado às composições de Steve Reich.