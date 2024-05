Festival celebra mês da dança em Salvador com cursos e apresentações | A TARDE

Celebrando o mês da dança na capital baiana, o projeto Bahia Dança realiza sua nona edição, trazendo cursos, montagem coreográfica, apresentação de espetáculo inédito e a mostra que encerra a programação. Podem participar artistas da dança que estejam interessados em ampliar seus conhecimentos através dos cursos oferecidos, e grupos coletivos e escolas de dança que queiram mostrar o seu trabalho.

As inscrições são realizadas mediante preenchimento de formulário disponível na internet.



O evento que chegou a acontecer por lives na Pandemia, traz como diferencial nessa edição a possibilidade da construção artística do dançarino baiano, afirma o diretor e idealizador, Victor Hugo.

"[...]Possibilitando intercâmbios, apreciação de espetáculo inédito e a mostra de criações de diferentes estilos e linguagens. Estão presentes nessa edição o jazz dance, a dança contemporânea, as danças urbanas, K-pop e o ballet clássico."



O Bahia Dança ainda traz a apresentação inédita do espetáculo do Acre, 'Fale Agora Ou Cale-se Pra Sempre' e três professores convidados (Acre e Minas Gerais), para ministrar cursos do ritmo.

"Além de professores baianos (inclusive uma professora de Itapetinga, representante do jazz dance baiano), e nossa tradicional Mostra vai possibilitar a apreciação e troca com os artistas convidados" afirma o idealizador do Festival.



Duzentos artistas dançando no palco

O evento é encerrado com a Mostra, que traz 16 instituições, entre escolas e grupos de dança, sendo dois desses oriundos do interior. Essa programação será dividida em duas sessões (14h e 16:30h) no Teatro Salesiano de Nazaré.

A última noite trará ainda, a apresentação do resultado da montagem coreográfica que está acontecendo como uma das ações do Bahia Dança.

"É uma montagem inédita coreografada pelo artista acreano Felipe Barbosa. Foram selecionados 9 bailarinos para essa montagem. No total, nossa mostra conta com quase 200 artistas em cena"

Pela Primeira vez em Salvador, o Grupo de Extensão em Artes Cênicas Nóis da Casa é um espaço de formação experimental cênica, relacionado com o conceito do Teatro e Dança Contemporânea. O Grupo desenvolve desde 2009 um trabalho de pesquisa, criação, formação continuada e difusão das Artes Cênica e, é coordenado pela professora da Universidade Federal do Acre Valeska Alvim.

Os Ingressos estão sendo vendidos pelo Sympla e no local no dia da apresentação do espetáculo. Mais informações pelas redes sociais do evento.

