Festival Oxente de Poledance e Artes acontece em Salvador em agosto

A quarta edição do Festival Oxente de Poledance & Artes acontece no próximo dia 29 de agosto, a partir das 16h no Teatro da Cidade, na Av. Paralela.

O evento visa exaltar a cultura e os costumes dos povos originários que fizeram do Brasil o país da diversidade.

Segundo a idealizadora do evento, Gigi Lovers, o mês de agosto será marcado pelo maior “Arraial do Pole do Nordeste e do Brasil”. "A idéia é que os atores se sintam em casa para ser quem quiser, sem bloqueios ou julgamentos".

O Pole Dance mescla dança arte e expressão corporal e cresce cada vez mais através da realização de festivais e campeonatos pelo mundo. A atividade física é considerada uma das mais completas.