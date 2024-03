Funceb abre 960 vagas em 30 modalidades de dança; confira | A TARDE

A Fundação Cultural do Estado da Bahia, através do Centro de Formação em Artes (FUNCEB/CFA), abre 960 vagas em 30 modalidades dos Cursos Livres 2024, como Afrobeats, Street Jazz, Dança do ventre, Dança Afro, dentre outras. As aulas começaram nesta segunda(11) e seguem até 7 de dezembro, uma vez na semana, das 18h30 às 20h30; e aos sábados das 10h às 12h, na Escola de Dança da Funceb, no Centro Histórico de Salvador.

Podem participar pessoas a partir de 15 anos, com ou sem experiência em dança. A exceção são os cursos Breaking, para pessoas a partir de 10 anos; e dança criativa para crianças de 4 a 10 anos. O investimento é de R$ 100 (mensal) ou R$ 40 (aulas avulsas). A matrícula e o pagamento devem ser feitos diretamente com a professora ou professor do curso desejado.

Tatiana Campêlo, professora do curso livre de danças afro brasileiras destacou o caráter inclusivo das aulas e falou um pouco sobre a aula que ministra: “Estamos começando 2024 com os cursos livres que são para todos os corpos. O meu curso acontece às quintas-feiras às 18h30 e é para todas as pessoas, pois a ideia é que as pessoas se conectem através da dança com sua ancestralidade, em busca do trabalho do corpo, da memória corporal. As aulas são para iniciantes, mas também temos para níveis intermediários. São 960 vagas nos 30 cursos livres oferecidos pela Funceb. Uma grande oportunidade para dançar e mover o corpo”, comentou.

Aldren Lincoln, vice-diretor da Funceb falou sobre a inclusão de cursos em outras áreas artísticas nos cursos livres de 2024 “Neste ano comemoramos 40 anos de atuação , temos cursos de teatro, música, dança , circo, audiovisual, uma gama de possibilidades ofertadas dentro dos cursos livres. Uma novidade deste ano também são as aulas para as crianças. Entendemos que oferecer à comunidade baiana o acesso a profissionais tão qualificados, com um preço mais acessível, amplia ainda mais as possibilidades de formação”, destacou.

Jenny Costa, dançarina e aluna dos cursos livres falou sobre o impacto da Funceb em sua trajetória artística: “Aqui é um local com um currículo muito grande que agrega significativamente na minha carreira, tanto na técnica quanto no lado artístico de improviso, da interação com o outro. Quanto mais aulas fazemos e saímos da zona de confronto, mais evoluímos. Adoro esse espaço e poder ter essa possibilidade de transitar em outras aulas nos cursos livres”, comentou.

*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre