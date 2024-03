Funceb abre 960 vagas para cursos de dança | A TARDE

A Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) abriu 960 vagas em 30 modalidades dos Cursos Livres 2024. As aulas e as inscrições começam em 11 de março e vão até 7 de dezembro, uma vez na semana, das 18h30 às 20h30; e aos sábados das 10h às 12h, na Escola de Dança da Funceb, no Centro Histórico de Salvador.

Podem participar pessoas a partir de 15 anos, com ou sem experiência em dança. A exceção são os cursos Breaking, para pessoas a partir de 10 anos; e Dança Criativa para Crianças, para crianças de 4 a 10 anos.

O investimento é de R$ 100 (mensal) ou R$ 40 (aulas avulsas). A matrícula e o pagamento devem ser feitos diretamente com a professora ou professor do curso desejado, no dia e horário da aula.

Dentre as modalidades estão cursos como Afrobeats, Street Jazz, Dança do Ventre, Dança Afro-Brasileira, Teatro, Stiletto, Dança Aérea em Tecido, e mais. Ao todo, são 30 modalidades disponíveis.

Pré-inscrição de bolsas

Está aberta a pré-inscrição para concorrer às 90 bolsas integrais dos Cursos Livres 2024. A pré-inscrição acontece até 10 de março de 2024, através de formulário online. Cada pessoa poderá concorrer a apenas uma bolsa entre todos os cursos ofertados.

Através do formulário serão coletados dados para a realização do sorteio, que será realizado no dia 11 de março de 2024, com o resultado publicizado no site da Funceb.

No formulário de inscrição há as opções dos cursos que estarão disponíveis em 2024, com os dias e horários de cada curso.

Para validação do sorteio online, será organizada uma comissão que contará com a presença de duas pessoas servidoras do Centro de Formação em Artes e duas pessoas selecionadas pela Convocatória dos Cursos Livres 2024.

Vale ressaltar que não haverá lista de suplentes, e bolsistas que contabilizarem 50% das faltas no mês perderão direto à bolsa.





Serviços Cursos Livres 2024 da Escola de Dança da Funceb Período de Aulas + Inscrições: 11 de março a 7 de dezembro de 2024 Aulas: segunda a sexta-feira, das 18h30 às 20h30; aos sábados, das 10h às 12h Local: Escola de Dança da Funceb - Rua da Oração, nº 1, Pelourinho Investimento: R$ 100 (mensal) | R$ 40 (aula avulsa) *valor pago diretamente ao professor