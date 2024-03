Funceb oferta 150 vagas para cursos de Dança no Nordeste de Amaralina | A TARDE

O Núcleo de Extensão da Escola de Dança da FUNCEB, localizado no Nordeste de Amaralina, está com inscrições abertas para 150 vagas gratuitas. Dentre as opções, estão disponíveis os cursos de Hip Hop, Danças Urbanas, Danças Populares, Processos Criativos e Captação de Recursos. As inscrições acontecem presencialmente de 18 a 27 de março de 2024, das 9h às 11h ou das 14h às 16h.

Às segundas-feiras acontecem os cursos de Hip Hop, das 14h às 15h30, com o professor Davi Barros; e Danças populares, das 14h às 16h, com a professora Isis Carla.

Danças Urbanas, com o professor Davi Barros, acontece às terças-feiras, das 9h às 11h ou das 14h às 16h.

Já às quintas-feiras acontecem os cursos de Processos Criativos com o professor Antônio Jorge, das 9h às 11h ou das 14h às 16h; e Captação de Recursos, com a professora Júlia Santos, das 14h às 16h.

O atendimento será realizado por ordem de chegada, e as pessoas que participaram do projeto no semestre anterior (2023.1) terão prioridade na garantia das vagas. As aulas no Nordeste de Amaralina vão de 1º de abril a 6 de junho de 2024.





Serviços Núcleo de Extensão Nordeste de Amaralina | abertura de vagas 2024 Quando: inscrição presencial de 18 a 27 de março de 2024 – das 09h às 11h ou das 14h às 16h Onde: Centro Social Urbano, Beco da Cultura, S/N Nordeste de Amaralina