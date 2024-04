MAC celebra mês da dança com aula gratuita de pagodão baiano | A TARDE

Uma aula gratuita de pagodão baiano será ministrada pelos dançarinos Joy Nigga e Gutto Cabral, neste sábado, 20, às 18h, no Museu de Arte Contemporânea da Bahia.

A aula “Mete Dança no MAC” terá duração de aproximadamente 2 horas e propõe uma divisão entre uma roda de introdução ao pagodão e, em seguida, a criação de uma coreografia com a participação de todos.

Joy Nigga afirma que esta será uma experiência divertida e enriquecedora: “vamos nos divertir, dançar e cantar juntos, ao som de músicas que fazem parte da história do gênero e esperamos muita troca, imersão de vivências coletivas, onde as pessoas saiam energizadas e maravilhadas com o conteúdo que temos a oferecer”.

Diretor do Museu, Daniel Rangel conta que o evento é importante para convidar o público a vivenciar experiências cada vez mais integradas e que dialogam com a cultura da Bahia.

"Através da dança, o museu pode proporcionar uma conexão com as raízes e expressões artísticas locais, intensificando cada vez mais a experiência dos visitantes".