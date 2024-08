Salvador recebe Festival Internacional de Dança Contemporânea

Evento vai realizar ainda a residência artística “Conversa com o Movimento” - Foto: Divulgação

Um dos maiores festivais internacionais de dança contemporânea do país, o “Dança em Trânsito” vai desembarcar em Salvador, de 3 a 7 de agosto, com nove performances e espetáculos com companhias de dança brasileiras e internacionais. O evento vai realizar ainda a residência artística “Conversa com o Movimento”, com Marcia Milhazes (RJ) na Escola de Dança da UFBA, em Ondina.

Os espetáculos vão acontecer na esplanada em frente à Sala do Coro do TCA, no foyer da sala do Coro e na Sala do Coro. No dia 6 entrarão em cena as coreografias “Rotas Afora”, de Flávia Tápias, do Brasil, desenvolvido numa residência em parceria criativa com intérpretes brasileiros e artistas convidados de Busan, na Coreia do Sul; “Não Nomeado”, com Vitor Hamamoto (Florianópolis/SC); “Studio sul Fauno”, da Compagnia Zappalà Danza, de Catânia, Itália; “Fantasmas” com o Grupo Tápias (Rio de Janeiro, Brasil); e “First Things” com Michael Getman, de Tel-Aviv, Israel.

No dia 7 de agosto no foyer da Sala do Coro e na Sala do Coro, se apresentarão Charles Brecard, de Montreal, no Canadá, com o espetáculo “Il Pleut, il Plaint, il Rage”; Cie 1 des Si | Étienne Rochefort, de Besançon, na França, com “Prequel”; o resultado da residência de Marcia Milhazes e logo em seguida “Guarde-me”, com a Marcia Milhazes Companhia de Dança do Rio de Janeiro.

Criado em 2002, o Dança em Trânsito é um festival internacional de dança contemporânea que tem por objetivo valorizar, promover e democratizar a expressão artística, seja pelo intenso intercâmbio entre artistas e companhias do Brasil e do exterior, como também pela itinerância, percorrendo desde as grandes cidades até pequenas localidades no interior do Brasil, em teatros ou espaços públicos.

Até 1º de outubro, o festival terá passado por Belo Horizonte (MG), Brumadinho (MG), Coronel Fabriciano/Timóteo (MG), Ipatinga (MG), Governador Valadares (MG), Baixo Guandú (ES)/Aimorés (MG), Vila Velha (ES), Vitória (ES), Entre Rios do Sul (RS), Alto Bela Vista (SC), Florianópolis (SC), Curitiba (PR), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Ilha do Combú (PA), Belém (PA), Parauapebas (PA), Canaã dos Carajás (PA), Curionópolis (Serra Pelada) (PA), Brasília (DF), Imperatriz (MA), Açailândia (MA), Pindaré-Mirim (MA), Itapecuru-Mirim (MA), São Luís (MA), Quatis (RJ), Resende (RJ), Volta Redonda (RJ) e Mangaratiba/Itaguaí (RJ).



Confira a programação em Salvador:

Residência “Conversa com o Movimento”

Com Marcia Milhazes (Rio de Janeiro, RJ)

Tempo de aula : 2h30

Horário: das 10h às 12h30

Local: Escola de Dança da UFBA, Campos Universitário de Ondina – Sala 24 – Segundo Piso. Universidade Federal da Bahia - Av. Milton Santos, s/n - Ondina, Salvador.

06 de agosto

“Rotas Afora”

Horário: 19h

Esplanada em frente à Sala do Coro do TCA

“Não Nomeado”

Vitor Hamamoto (Florianópolis/SSC)

Horário: 19h30

Foyer da Sala do Coro do TCA

“Studio Sul Fauno”

Compagnia Zappalà Danza ( Catânia/Itália)

Horário: 19h45

Foyer da Sala do Coro do TCA

“Fantasmas”

Grupo Tápias (Rio de Janeiro, Brasil)

Horário: 20h

Sala do Coro do Teatro Castro Alves

“First Things”

Michael Getman (Tel-Aviv, Israel)

Horário : 20h30

Sala do Coro do Teatro Castro Alves

07 de agosto

“Il pleut, il plaint, il rage”

Charles Brecard (Montreal, Canadá)

Horário: 19h

Foyer da Sala do Coro do TCA

“Prequel”

Cie 1 des Si | Étienne Rochefort (Besançon, França)

Horário: 19h30

Foyer da Sala do Coro do TCA

Resultado da Residência de Marcia Milhazes

Horário: 19h45

Sala do Coro do Teatro Castro Alves

“Guarde-me”

Marcia Milhazes Companhia de Dança (Rio de Janeiro, RJ)

Horário: 20h

Sala do Coro do Teatro Castro Alves