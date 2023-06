Adolescente baiana é escolhida para expor telas no Museu do Louvre

Aos 17 anos, a pintora baiana Queila Teles conseguiu um feito incrível: foi selecionada para expor as suas obras no Museu du Louvre, em Paris, na França, que é considerado um dos mais importantes do mundo.

“É uma sensação incrível ver todo meu trabalho sendo reconhecido e principalmente tendo o apoio de cada um de vocês. Principalmente do povo itamarajuense”, celebrou a jovem nas redes sociais.

Especialista em pintura a óleo, a adolescente, natural de Itamaraju, no sul da Bahia, vai em outubro expor suas telas. No entanto, ela precisa de dinheiro para conseguir viajar e participar do evento.

A jovem abriu uma “vaquinha” para arrecadar doações. Ela precisa de R$ 20 mil, mas até o momento, só conseguiu R$ 75. Veja como ajudar clicando aqui.

Talento nas telas e nas redes

Queila compartilha o talento nas redes sociais, onde fala constantemente sobre o trabalho e as obras que faz. Ela também dá cursos e aulas particulares de pintura, além de dicas sobre desenhos.

O projeto que vai levá-la ao Louvre foi elaborado em 2022. As duas obras, que foram enviadas para a França, retratam a flora e a fauna brasileira: