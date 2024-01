Após temporada na Austrália, fotógrafa abre agenda em Salvador | A TARDE

Especialista em registrar momentos familiares, a fotógrafa Moana Ambrozi voltou a Salvador, após uma temporada na Austrália. Pelas redes sociais, a profissional anunciou, nesta quinta-feira, 4, que a agenda está aberta para trabalhos na capital baiana e no Vale do Capão, no interior do estado.

De família baiana, Moana passou cinco anos na Austrália, onde capturou a essência de famílias australianas e de diversas partes do mundo. Segundo ela, seu objetivo é capturar o sentimento e o afeto entre as famílias, permitindo que a essência de cada pessoa brilhe de maneira autêntica e singular.

Além da Austrália, ela também deixou sua marca em alguns países da Europa, ampliando seu repertório cultural e visual. Mais informações sobre o trabalho dela podem ser consultadas em seu Instagram @shotbymoana ou no site www.moanaambrozi.com.