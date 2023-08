Artista de Simões Filho participa de exposição nacional em São Paulo

Maior mostra dedicada a produção negra nacional, a exposição coletiva Dos Brasis - Arte e pensamento negro, reune trabalhos de 240 artistas, de todos os estados brasileiros, no Sesc Belenzinho, em São Paulo. Com curadoria geral de Igor Simões e assistência dos curadores Lorraine Mendes e Marcelo Campos, a mostra foi inaugurada no dia 02/08. A abertura contou com um público de 3 mil pessoas.

O artista baiano Augusto Leal, de Simões Filho, participa da exposição com duas obras. O Jogo!, trabalho em que ele coloca em discussão, a partir da ludicidade e do futebol, as formas de operação do racismo no Brasil. E Sinalização Profética, onde o artista se apropria de placas de sinalização de trânsito para indicar lugares, relações, práticas escassas no circuito de arte, ao tempo que fabula esses futuros ao indicar distâncias a serem superadas.

Durante a abertura da exposição Augusto convidou os artistas Fernando Hermógenes e Silvana Marcelino para ativar a obra. Os três foram vestidos de placas, cada um com uma diferente, e distribuíram adesivos das placas para o público presente. Em poucos instantes, artistas, produtores, curadores, estavam com os adesivos colados em seus corpos circulando pela exposição. Demonstrando assim, uma identificação com as questões propostas pelo trabalho.

Após o período de exposição no Sesc Belenzinho a exposição circulará por dez anos, em unidades do Sesc por todo o Brasil.

Serviços DOS BRASIS – ARTE E PENSAMENTO NEGRO Período expositivo: 2 de agosto de 2023 a 28 de janeiro de 2024

Local: Sesc Belenzinho

Endereço: Rua Padre Adelino, 1000, Belenzinho – São Paulo

Horário de funcionamento: Terça a sábado, das 10h às 21h. Domingos e Feriados, das 10h às 18h - Entrada gratuita