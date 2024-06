Artista plástico baiano realiza exposição em Paris

Artes de Ed Ribeiro Obaluaê e Exú - Foto: Divulgação

O artista plástico baiano Ed Ribeiro, mais conhecido como "Pintor dos Orixás", realiza uma exposição gratuita chamada "Ecos dos Orixás", que acontece entre os dias 12 e 24 de junho, durante o período pré-olímpico, no prédio histórico 59 Rue de Rivoli, em Paris.

Inspirada na ancestralidade afro, o projeto cria uma arte entre diálogo e paz, fazendo com que esse eco seja transmitido pela linguagem oral, sobretudo a linguagem africana, como forma de prevenção da espiritualidade.

O ‘’Eco dos Orixás’’ também simboliza a união de elementos multiculturais, contando com a presença de Ed Ribeiro, que terá exposta 10 obras, mas também dos seus convidados, a fotografa Stéphane Munnier, o músico Altay Veloso e arquiteto e cenógrafo brasileiro, Humberto Macedo.

Ed Ribeiro criou a técnica de ‘’derramamento de tintas’’, que nada mais é do que derramar a tinta de maneira natural, em uma superfície escolhida na posição horizontal, dando forma ao que pretende realizar.

O artista fala sobre a emoção em expor suas obras mundialmente: ‘’Conseguir o melhor lugar, na melhor época que é a pré-Olimpíadas. Que o mundo está com os seus olhos voltados para a capital da França. A emoção que sinto é tamanha, que às vezes acredito não ser real expor em um lugar histórico que conheci em 2010, e que recebe milhares de pessoas ao longo do dia. Devo tudo isso à minha fé, é importante acreditar nela.’’

A mostra acontece em dois andares da galeria, contando também com palestras, como a professora de história do Brasil e da África e de português Samille Possidonio; a psicóloga clínica Valéria Sardenberg; e Júlio César Cesano, primeiro diplomata afrodescente do Uruguai.

O evento também contará com o lançamento em francês do livro ‘’Glorya y Tormento’’, do autor Jorge Jury e com ilustração de Ed Ribeiro, que apresenta a história de José Leandro de Andrade, jogador negro que fez o primeiro gol nos Jogos Olímpicos de Paris, em 1924, sendo comemorado neste ano o centenário.

‘’Ecos dos Orixás’’ também estará entre os dias 13 de julho e 30 de agosto em Portugal, encerrando sua agenda no Rio de Janeiro, em Niterói, de 3 de agosto até 28 de setembro.