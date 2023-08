Confira a programação do último dia do Bon Odori

O XV Festival da Cultura Japonesa de Salvador 2023 chega ao fim neste domingo, 27. Realizado no Parque de Exposições, na Avenida Paralela, este ano o evento celebra a 30ª edição do Bon Odori, uma comemoração popular que acontece sempre no verão japonês.

O festival contempla uma programação diversificada com atrações para todas as idades: oficinas culturais, concursos, jogos, shows de música e dança, artes marciais e workshops fazem a alegria dos visitantes.

A expectativa é de que o evento reúna mais de 80 mil pessoas nos três dias de realização. Confira a programação completa deste domingo:

