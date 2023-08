Cosplay de Indiana Jones é eleito o melhor do Bon Odori 2023

Uns mais simples, outros mais trabalhados, mas todos com muita criatividade. O concurso de cosplayers finalizou neste domingo, 27, o XV Festival da Cultura Japonesa de Salvador 2023, o Bon Odori, que mergulha na cultura japonesa e que aconteceu no Parque de Exposições desde sexta-feira, 25.

Ao longo dos três dias, o festival foi tomado por cosplayers, caracterizados como personagens fictícios, através de fantasias com acessórios e outros artigos. No clima do evento, muitos escolheram homenagear animes, mangás e jogos japoneses.

O concurso promovido pelo festival contou com duas modalidades distintas, sendo uma de Desfile Infantil, temático de Chibi (termo japonês utilizado no contexto de anime ou mangá para descrever um traço de desenho de personagem bastante estilizado, com cabeças pouco maiores que o tamanho dos corpos).

Na modalidade Desfile, a idade mínima de participação foi de 12 anos. Já na categoria Desfile Infantil, a idade máxima era de 11 anos. O concurso aceitou cosplays de quaisquer mídias como animes, mangás, jogos, filmes, séries, livros, mas proibiu, personagens de fanzines, fanfics ou de criação própria. Ao todo, 50 competidores participaram, sendo 10 na categoria para crianças.

Personagens diversos serviram de inspiração, como o Ele, o diabo em 'Meninas Super Poderosas', Power Rangers, Groot, Wandinha, além de marcantes personagens de games, como League of Legends, GTA, Vallorant, entre outros.

Entretanto, quem levou a melhor foi Guilherme Queiroz, que escolheu o tema Indiana Jones para disputar a competição e acabou conquistando o primeiro lugar. Logo após descobrir que havia conquistado o primeiro lugar, ele conversou com o Portal A Tarde e afirmou que não esperava a vitória.

"Ele é a personificação do que a gente conhece como ação e aventura. Não é atoa que vários filmes seguem o mesmo padrão, desde Caçadores da Arca Perdida lá em 1981. Então assim, você tem um personagem que tem falhas, tem forças, tem fraquezas, tem os defeitos dele... Mas não é todo personagem que você reconhece só pela silhueta, não é?", disse Guilherme sobre a escolha.



Ele contou que fazer o cosplay do Indiana Jones era uma vontade que tinha há seis anos. "Eu não vim participar pensando 'poxa, eu vou porque eu quero ganhar'. Eu comento com os colegas: 'não vão para ganhar, vão para se divertir um pouco, não se estressem com esse tipo de coisa, vão para dar o show de vocês'. Nervosismo bate, respira fundo".



Com a conquista, ele segue agora para São Paulo onde participa em 2024 de outro concurso, desta vez a nível nacional. "Bora lá levar o 'Indi' para São Paulo, mostrar como a galera de Salvador faz lá fora e representar. É um peso de responsabilidade enorme, mas bora lá, não dá pra correr".



Confira fotos dos cosplays deste domingo

| Foto: Matheus Calmon | Ag. A TARDE

