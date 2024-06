Estudantes da rede estadual visitam Mab nesta terça | A TARDE

Através de uma experiência imersiva que lança um olhar para o passado, com objetivo de compreender o presente, os estudantes da rede estadual de ensino vão realizar visitas a museus a partir do programa “Estudantes no Museu”. A primeira visita acontece nesta terça-feira, 28, a partir das 10h, no Museu de Arte da Bahia, no Corredor da Vitória, em Salvador.

Nesta primeira semana, o programa será apresentado aos professores da rede estadual, por meio de visitas guiadas e oficinas, além de outras dinâmicas. Nos próximos dias, as visitas acontecerão em outros museus de Salvador e interior da Bahia:

Museu de Arte Contemporânea da Bahia - 29 de maio

Museu de Arte Moderna - 4 de junho

Centro Cultural Solar Ferrão - 5 de junho

Parque Histórico Castro Alves, localizado em Cabaceiras do Paraguaçu - 6 de junho

Sobre o IPAC

O Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC) é uma unidade vinculada à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBa) e atua de forma integrada e em articulação com a sociedade e os poderes públicos municipais e federais, na salvaguarda de bens culturais. Além de atuar na política pública estadual do patrimônio cultural e no fomento de ações para o fortalecimento das identidades culturais da Bahia.

O programa “Estudantes no Museu” é realizado pela Secretaria de Cultura do Governo do Estado da Bahia (Secult), através do Patrimônio Artístico e Cultural do Estado da Bahia (IPAC) e da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC).

Publicações relacionadas