Exposição Cau Gomez chega aos últimos dias em cartaz | A TARDE

Fica em cartaz, até este domingo, 4, na galeria Arcos, da Caixa Cultural, a exposição “A Arte e o Humor Gráfico de Cau Gomez – 30 anos de Bahia”, com uma amostra de trabalhos premiados de cartoons, charges, caricaturas e ilustrações do cartunista mineiro, radicado na Bahia desde 1993. Os desenhos apresentados, com pinceladas fortes e técnicas de pintura, captam as nuances do estilo do artista gráfico ao longo do tempo. Poderão ser conferidas obras originais e alguns rascunhos, que sinalizam o percurso do processo criativo de Cau Gomez.

Com uma carreira nacional e internacional, Gomez traz a Salvador uma bela e rica exposição e uma grande oportunidade de o seu trabalho ser apreciado também na capital baiana, para além das páginas do jornal A TARDE, onde o artista publica cartoons e charges semanais, e dos veículos internacionais nos quais ele colabora.

Aos 15 anos de idade, o seu talento foi revelado precocemente ao mundo com a sua contratação como cartunista profissional do jornal Diário de Minas. De lá para cá, são 36 anos de uma carreira muito bem sucedida, com reconhecimento internacional e nacional, mais de 70 prêmios no currículo e muitas exposições individuais e coletivas mundo afora. Em 2009, ele recebeu o título de cidadão soteropolitano na Câmara Municipal de Salvador.

A exposição “A Arte e o Humor Gráfico de Cau Gomez – 30 anos de Bahia” está sendo realizada com o patrocínio da Caixa Cultural, e pode ser visitada esta semana, de 9h às 17h30.



Serviços O quê: Exposição “A Arte e o Humor Gráfico de Cau Gomez – 30 anos de Bahia”

Onde: Galeria Arcos da Caixa Cultural – Rua Carlos Gomes, 57 – Dois de Julho Visitação gratuita de 9h às 17h30, até esse domingo (04/02).