Exposição celebra os 30 anos do cartunista Cau Gomez na Bahia | A TARDE

Cartunista e artista gráfico mineiro, Cau Gomez celebra seus 30 anos de vida e obra em Salvador com a exposição “A Arte e o Humor Gráfico de Cau Gomez – 30 anos de Bahia”, aberta ao público a partir desta terça-feira, 12.

A mostra, que acontece na Galeria Arcos da Caixa Cultural conta com mais de 60 trabalhos, entre cartuns, charges e caricaturas, publicadas em importantes jornais e revistas do Brasil e do mundo.

Cau tem 33 anos de carreira, sendo 30 destes na Bahia. Antes de receber o público na estreia da mostra, ele contou ao Portal A TARDE que a exposição, na verdade, é uma linha do tempo da sua producao gráfica em Salvador.

"Essa linha do tempo com imagens variadas que têm marcas profundas, é a minha produção e essas marcas profundas estão refletidas aqui através de cartoons, caricaturas, ilustrações, alguns esboços, alguns rascunhos, que é muito relevante na minha finalização e eu trouxe para poder deixar isso bem transparente e abrir, na verdade, o meu estúdio, a minha produção, para as pessoas poderem contemplar isso de uma maneira tranquila".

Cau tem cerca de 25 mil trabalhos já realizados e para escolher os cerca de 60 para a exposição, passou por um processo "terrível e árduo".

"Você colocar a lupa e selecionar um trabalho, eu acho até meio injusto, na verdade, por isso que deu esse trabalhão todo, porque foram várias caixas de trabalhos remexidas. Então foi uma loucura essa coisa do processo seletivo".

O artista pontua que a mostra visa também promover o contato entre artistas para que dialoguem e entendam como vem funcionando as rotinas de cada um.

"Essa mostra aqui tem um objetivo fundamental que é perpetuar o que eu faço. Aí eu digo assim, para o os cartunistas que vierem aqui, vai ser legal, porque essa coisa de você fugir das 4 paredes é fundamental, não é? Você interagir criativamente, ver o que o outro está produzindo, isso vai ser muito relevante".

Curador da exposição, Ilan Iglesias explica que a mostra vai ajudar o público a entender o trabalho de Cau.

"Um dos principais motivos é fazer a conexão entre um trabalho que as pessoas conhecem dele, do jornal A Tarde, por exemplo, onde é quase que diário as charges, caricaturas. Às vezes as pessoas já viram esse trabalho no jornal, mas não, não relacionam o artista".

Ao público que vai visitar a mostra, Ilan espera que se divirta e começa um pouco mais da arte do humor gráfico.

"Se encontra desde trabalhos que são engraçados, trabalhos que lidam com temas muito sensíveis do dia a dia, você vai encontrar trabalhos, por exemplo, falando sobre a guerra, falando sobre mazelas, mas que tenta trazer um pouco de humor e um pouco mais de leveza, e fazer com que as pessoas reflitam sobre esses temas. Então eu espero que elas saiam sensibilizadas e, acima de tudo, saiam felizes e se divirtam bastante".

A exposição “A Arte e o Humor Gráfico de Cau Gomez – 30 anos de Bahia” fica em cartaz na Galeria Arcos da Caixa Cultural Salvador, em Salvador, Bahia, de 12 de dezembro de 2023 a 4 de fevereiro de 2024. A mostra reúne mais de 60 trabalhos do cartunista e artista gráfico mineiro, radicado na Bahia há 30 anos. O público poderá conferir originais e rascunhos dos trabalhos de Cau Gomez, além de informações sobre o contexto histórico em que os trabalhos foram desenvolvidos. A entrada é gratuita.





Matheus Calmon