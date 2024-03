Exposição de jovens artistas aborda relação entre vida, tempo e espaço | A TARDE

Os alunos de Artes do Programa do Diploma do Bacharelado Internacional (IB DP) da Pan American School of Bahia realizarão uma exposição de artes visuais nos dias 26 e 27 de março na Alban Galeria, localizada em Ondina, com entrada gratuita das 10h às 13h e das 14h às 19h.

Intitulada "Corpos Entrelaçados no Tempo e Espaço", a mostra convida a explorar a relação entre vida, tempo e espaço através das perspectivas dos jovens artistas, apresentando obras em diversas técnicas como pinturas, esculturas 3D, desenhos e trabalhos digitais.

A exposição é o resultado de dois anos de trabalho no Programa IB DP, onde cada obra reflete as experiências, reflexões e desafios enfrentados pelos alunos. A vernissage acontecerá em 25 de março, às 19h, exclusivamente para convidados.

A professora Valéria Rocha destaca que a exposição é uma oportunidade para os alunos mostrarem suas habilidades em curadoria e escrita criativa, comunicando suas intenções artísticas de forma envolvente.

"Essa exposição é uma oportunidade de mostrar o trabalho artístico dos estudantes para a comunidade, bem como uma maneira interessante e envolvente de aprender sobre as artes. Selecionamos o melhor de todas as técnicas trabalhadas ao longo desses dois anos. Será uma experiência única".