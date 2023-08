Exposição gratuita em Salvador homenageia carreira de Moraes Moreira

O cantor e compositor Moraes Moreira é tema da exposição 'Mancha de Dendê não sai – Moraes Moreira', que estreia no Museu de Arte da Bahia (MAB) no dia 8 de agosto.

A iniciativa tem o objetivo de proporcionar aos visitantes uma imersão sensorial na história da música popular e da cultura brasileira por meio da vida e obra de um dos artistas mais relevantes do país.

Mancha de Dendê não sai – Moraes Moreira promete apresentar uma abrangente retrospectiva sobre a carreira de Moraes, destacando sua versatilidade como compositor, parcerias musicais, incursões na literatura e raízes conectadas à Bahia.

O projeto é apresentado pelo Ministério da Cultura e Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e conta com o patrocínio da Bahiagás e do Instituto Cultural Vale.

Moraes Moreira foi reconhecido como um dos ícones da música popular brasileira. Sua trajetória artística incluiu participação na banda Novos Baianos, onde deixou sua marca no cenário musical dos anos 1970. Ele morreu aos 72 anos, no Rio de Janeiro, depois de sofrer um infarto agudo do miocárdio.