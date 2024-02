Exposição gratuita no Rio Vermelho homenageia Iemanjá | A TARDE

Celebrando o dia da Rainha do Mar, o restaurante Solar Gastronomia recebe a exposição ‘Um Barquinho para Iemanjá’. Idealizada pelo fotógrafo Mário Edson, a vernissage para convidados acontece no dia 30, das 19h às 22h, e estará aberta ao público para visitação, de forma gratuita, de 31 de janeiro a 3 de março, no mesmo horário de funcionamento do restaurante, domingo à quarta, das 11h30 às 23h, quinta à sábado, das 11h30 à 00h, na Rua da Fonte do Boi, 24 - Rio Vermelho.

Reunindo 25 artistas e 26 obras, entre barquinhos customizados, fotografias e pinturas, Mário conta que a ideia da exposição nasceu do desejo de fazer uma provocação aos artistas para que saíssem do lugar comum.

“Os tributos a Iemanjá muitas vezes são feitos à exaustão, sem propósito ou desafios, minha ideia era criar algo diferente e com referências fortes. Os barquinhos entraram na história com essa função: tirá-los da zona de conforto numa espécie de desafio. Tantos os artistas plásticos e suas diversas técnicas, como também os fotógrafos, cujas fotografias teriam que conter um barquinho como elemento. Nesta edição também convidei a fotógrafa Milene Rizzo, que vem inovando e buscando novos experimentos com a fotografia usando-a como suporte para bordado, trazendo mais ideias diferentes para a mostra”, conta o fotógrafo.

Com diversas homenagens a Iemanjá no dia 2 de fevereiro, o curador da exposição acrescenta que a escolha do Solar Gastronomia veio da vontade de estar mais próximo ao mar e à casa do Rio Vermelho. “Precisávamos estar no Rio Vermelho, o berço de todos os tributos a Iemanjá, o Solar Gastronomia tem tudo a ver com a nossa proposta, e essa proximidade nos traz uma troca de energias e saberes.”

Participam da mostra os artistas Adinelson Akabi Odé, Daniel Luz, Patricia Atahides, Izabel Andion, Jô Nascimento, Juca Fraga, Léo Furtado, Lídia Quintas, Lívia Passos, Luzimar Azevedo, Margarita Arize, Mário Edson, Mônica Monteiro, Rita Pinheiro, Vanderlei Oliveira, Zezé Origami, Oliver Dórea, Leila Chandani, Milene Rizzo, Pablo Araújo, Arthur Fraga, Dida Murta, Bernardo Tochilovsky, Rogério Silva e Oliver Dórea.





Serviços Exposição gratuita em homenagem a Iemanjá acontece no Rio Vermelho

Onde - Restaurante Solar Gastronomia - Rua da Fonte do Boi, 24, Rio Vermelho. Visitação - De 31 de janeiro a 3 de março, domingo à quarta, das 11h30 às 23h, quinta à sábado, das 11h30 à 00h. Gratuito