Exposição gratuita sobre fotógrafo Walter Firmo acontece no MAM | A TARDE

A exposição ‘Walter Firmo: no verbo do silêncio a síntese do grito’, que traz desde imagens do início de carreira até registros recentes do fotógrafo considerado como um doa mais importantes do país, segue no Museu de Arte Moderna com entrada gratuita.

Dentre os seus prêmios, estão o Prêmio Esso de Reportagem (1964), sete prêmios no Concurso Internacional de Fotografia da Nikon (entre 1973 a 1982), o Prêmio Golfinho de Ouro (1985), o Bolsa de Artes do Banco Icatu (1998) e a Ordem do Mérito Cultural (2004).

A mostra, que tem 200 obras do artista, é uma iniciativa do Instituto Moreira Salles (IMS) com apoio do Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura (SecultBA), Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC) e MAM Bahia. A visitação é gratuita de terça-feira a domingo, das 10h às 18h.

Quem já conferiu a exposição foi a presidenta da Fundação Nacional de Artes (Funarte) e vereadora licenciada de Salvador, Maria Marighella.

"Encontrar Walter Firmo é encontrar a tradição da Fotografia Brasileira por dentro da Funarte e fora dela. É reencontrar a memória das artes brasileiras! O mestre da cor marcou ao retratar Pixinguinha, Dona Ivone Lara, Cartola e tantos outros. Estamos diante da história viva da fotografia afro-brasileira e do pensamento e formulação das políticas públicas para a fotografia”, afirma Marighella.

Walter Firmo foi diretor do Instituto Nacional de Fotografia da Funarte até 1991, quando o Instituto é extinto. Em 1994 é reintegrado a Fundação passando a atuar na nova área de Fotografia até sua aposentadoria do órgão.

Na exposição, ele convida o espectador à "reflexão imediata sobre a realidade exibida e sobre o próprio ato de fotografar", consciente de que "o poder do olhar deve influenciar as pessoas porque o ato de fotografar tem que ser político, e não um mero acaso instantâneo".