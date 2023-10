Exposição homenageia tradições da irmandade negra da Bahia | A TARDE

O Centro Cultural Solar Ferrão recebe, nesta sexta-feira, 6, a exposição Ancestralidade, memória e devoção: salvaguardando tradições da irmandade negra da Bahia. A visitação gratuita fica à disposição do público até o dia 31, para celebrar a festa de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e do Encontro de Irmandades Negras Católicas no Brasil.

A mostra é promovida pela Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora às Portas do Carmo - Irmandade dos Homens Pretos, com o objetivo de disseminar a história, a cultura e a religiosidade do povo negro na cidade de Salvador. Na abertura, às 16h, haverá uma homenagem a personalidades que vem contribuindo para divulgar os mais de trezentos anos de história da Irmandade.

Além desta mostra, o público também pode aproveitar para conferir as exposições Brasil Futuro: As Formas da Democracia, Pelos Caminhos da Independência: Caboclo, Dois de julho: resistência e identidade popular na Bahia”.

O Centro Cultural Solar Ferrão está localizado no Centro Histórico da capital baiana, na Rua Gregório de Matos, 45 – Pelourinho. Funciona de terça-feira a domingo, das 10h às 18h. Mais informações: (71) 3116-6743.