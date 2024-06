Exposição “Nhe´ ẽ Se” será exibida em Salvador | A TARDE

Hoje, terça-feira, 28 de maio, às 19h, acontece a cerimônia de abertura da exposição de arte indígena “Nhe´ ẽ Se”, na CAIXA Cultural Salvador. O evento contará com as presenças das curadoras da mostra, Sandra Benites e Vera Nunes, e de três das artistas cujas obras fazem parte da exposição: Aju Paraguassu, Yacunã Tuxá, vencedora do Prêmio Sim à Igualdade Racial na categoria Arte em Movimento, e Glicéria Tupinambá, recriadora do Manto Tupinambá. As três artistas são de comunidades indígenas localizadas na Bahia.

Sandra Benites, da etnia Guarani-Nhandeva (MS), é pesquisadora e doutoranda em Antropologia Social pelo Museu Nacional da UFRJ, sendo a primeira curadora indígena no Brasil a integrar a equipe de um museu.

O desejo de falar, a expressão do espírito e o diálogo como cura são os propósitos do projeto, que busca comunicar ideias e emoções, função primordial da própria arte, destacando a arte indígena.

A exposição ficará em cartaz de 28 de maio a 04 de agosto, apresentando obras de 12 artistas indígenas vindos de diferentes regiões do Brasil: Aislan Pankararu, Ajú Paraguassu, Arissana Pataxó, Auá Mendes, Davi Marworno, Déba Tacana, Edgar Kanaykõ Xakriaba, Glicéria Tupinambá, Paulo Desana, Tamikuã Txihi, Xadalu Tupã Jekupé e Yacunã Tuxá. A visitação é gratuita e estará aberta de terça a domingo, das 9h às 17h30.

Vale ressaltar que outro ponto em comum das obras é o emprego e a utilização de materiais encontrados nos próprios territórios de origem dos artistas. Os 12 criadores empregam múltiplos suportes e linguagens. Por meio de pinturas, fotografias, instalações, vídeos e textos, os artistas visuais contemporâneos provocam o olhar do público e o convidam a diálogos com diferentes etnias, territórios, expressões culturais e inquietações.

Publicações relacionadas