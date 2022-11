Fotógrafo homenageia comunidade espírita em exposição

Em homenagem à comunidade espírita Vale do Amanhecer, o fotógrafo Lúcio Távora promove uma exposição de fotos e catálogo de imagens em Planaltina, no Distrito Federal. Intitulado como Mostra Luz, Cor e Fé- Cinquenta anos do Vale do Amanhecer, o projeto vai até o dia 13 de dezembro, no Complexo Cultural de Planaltina.

Os rituais e a rotina dos adeptos da doutrina espiritualista foram registradas em 84 imagens. "As fotos são ampliadas, do tamanho 60cm x 41cm, com acabamento em uma espécie de acrílico, fixadas em projetores e divididas com uma linguagem que conta um pouco da doutrina e respeita a intimidade das pessoas fotografadas", explicou em entrevista ao Correio Braziliense.

Ainda segundo a publicação, o fotógrafo destacou a ligação que mantém com a doutrina desde a infância, onde participou de celebrações para crianças e jovens. Ele iniciou os registros há 20 anos, quando conheceu o colega de profissão Guilherme Stuckert, um médium veterano, que o incentivou a homenagear o local.

"Essa exposição é um pouco do meu olhar do que representa a doutrina para mim, um trabalho feito com muito cuidado e desmistifica para a sociedade o Vale do Amanhecer", avaliou.