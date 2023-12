Funceb abre exposição do Prêmio de Fotografia Pierre Verger | A TARDE

Está reaberta a Exposição Coletiva da 9ª edição do Prêmio Nacional de Fotografia Pierre Verger, um dos maiores concursos para trabalhos fotográficos do Brasil. A exposição segue gratuitamente até 10 de março, de terça a domingo, das 10h às 18h, no Museu de Arte da Bahia (Corredor da Vitória).

Segundo a Fundação Cultural do Estado da Bahia, unidade vinculada à Secretaria de Cultura do Estado, foram premiados no valor de R$ 30 mil três ensaios fotográficos nas categorias: Ancestralidade e Representação, Questões Históricas e Livre Temática e Técnica.

Na última edição, mais de 10 mil pessoas passaram pela exposição coletiva do Prêmio Pierre Verger, que aconteceu no Palacete das Artes, em Salvador. Para esta 9ª edição, a Funceb recebeu a inscrição de 573 ensaios fotográficos oriundos de diversas partes do país. As inscrições dividiram-se entre as categorias Ancestralidade e Representação (222), Questões Históricas (68) e Livre Temática e Técnica (283).

Na categoria Ancestralidade e Representação foram apreciados ensaios que abordam a etnofotografia enquanto possibilidade de registro e interpretação dos aspectos relacionais, familiares, sociais, dentre outros, no Brasil, garantindo a qualidade artística do registro imagético. A fotógrafa Amanda Tropicana foi a premiada com o ensaio "Memórias do Patiti Obá".

Amanda Tropicana - "Memórias do Patiti Obá" | Foto: Divulgação

Em Questões Históricas foram apreciados ensaios fotográficos que dialogam com o momento histórico contemporâneo, considerando a realidade pandêmica e suas consequências em torno dos processos ocasionados pelas vivências nos campos políticos e sociais. Aqui foi premiado o ensaio "As Caretas do Mingau", de Matheus L8.

Já em Livre Temática e Técnica foram apreciados os ensaios fotográficos documentais que registram de forma livre no que se refere à sua temática e técnica (inclusive as experimentações dos processos alternativos) utilizadas, e que tragam aspectos despercebidos na observação do cotidiano. Na categoria, os fotógrafos Affonso Uchôa e Desali foram premiados com o ensaio "Sangue de Bairro".

Além das propostas premiadas, a Comissão de Seleção selecionou outros 12 ensaios fotográficos, quatro em cada categoria, que junto aos premiados, estarão na Exposição. Na categoria Ancestralidade e Representação, vão expor os artistas Guilherme Cunha e os Retratistas do Morro, com "Retratistas Do Morro: O Direito Igual De Existir", Chris Tigra, com o ensaio "Irradiará", Luiza Kons, com "Em Nome da Mãe e do Pai" e Márcio Vasconcelos, com o ensaio "Vodunsus Da Mina".

Em Questões Históricas, estarão expostos o trabalho de Heloisa Ramalho, com "Lapso Colapso", Leonardo Carrato, com "Reformatório Krenak - Fragmentos De Uma Memória Subterrânea", Marlon de Paula, com "Mil Sóis Sobre A Pele" e Maria Vaz - "Ilustríssimos". Já na categoria e Livre Temática e Técnica, estarão os ensaios de Marilene Ribeiro - "Cama de Baleia", Ana Sabiá - "O Sonhário Da Srª. M.N", Shinji Nagabe - "Dioramas" e Renata Voss - "Sumir Do Mapa".

A curadoria da Exposição Coletiva ficou por conta de Marcelo Campos, curador-chefe do Museu de Arte do Rio (MAR), doutor em Artes Visuais pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), professor do Departamento de Teoria e História da Arte do Instituto de Artes da UERJ e da Escola de Artes Visuais do Parque Lage.

Os ensaios foram selecionados por uma Comissão de Seleção formada por Andrea Nestrea, artista visual, fotógrafa e professora de pós-graduação em Fotografia da UNYLEYA. Também o fotojornalista Rafael Martins, bacharel em produção de comunicação e cultura pela FACOM/ UFBA e especialista em Narrativas contemporâneas do audiovisual pela UNICAP e a fotógrafa Vilma Neres, Mestra em Relações Étnico-Raciais (Cefet/RJ), jornalista, e técnica em fotografia (Liceu de Artes e Ofícios da Bahia).

Affonso Uchôa e Desali - "Sangue de Bairro" | Foto: Divulgação

Acessibilidade e atrações

Para garantir que visitantes cegos e com baixa visão, crianças e cadeirantes possam usufruir da Exposição da melhor forma, estarão disponíveis placas de descrição em braille, letras ampliadas, audiodescrição, fotos em 3D, monitoria em libras para pessoas surdas e elevador.

Além disso, para dinamizar a exposição, a Fundação Cultural realizará oficinas formativas no Museu ao longo do período de visitação.

Começam dia 9 de dezembro, com a Oficina de Fotoperformance, ministrada por Jéssica Lemos, das 13h às 17h. Para essa, cada participante precisa possuir câmera fotográfica ou celular com câmera.

No dia 27 de janeiro, a segunda oficina será com Ricardo Borges, “Bate-papo sobre fotojornalismo”, às 15h.

No dia 17 de fevereiro, das 13h às 17h, a oficina será com Maiara Cerqueira sobre “Caixa Mágica”, voltada para crianças e adolescentes.

A última, dia 2 de março, das 14h às 17h, será com Rodrigo Wanderley, “Fotografia e Território”. Esta oficina terá transmissão online.

Inscrições gratuitas para todas as oficinas no site da Funceb.





Serviços O quê: Exposição Coletiva 9ª edição – Prêmio Nacional de Fotografia Pierre Verger

Quando: 6 de dezembro (abertura), às 17h30 Onde: Museu de Arte da Bahia (Corredor da Vitória) Exibição: de 6 de dezembro até 10 de março/2024, de terça a domingo, das 10h às 18h Inscrições para oficinas: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9DXYTEBUj0CTo5dfwXw4SvOV5_Nbu95AmC0vr5RNVTtUNk82UldJTjdCVExVN0kyTEFKNFZRQ0tPTS4u