Grátis: Fim de semana terá evento com 130 gatos e ação de adoção

Salvador volta a receber neste sábado e domingo, 2 e 3 de setembro, o maior evento felino do Norte e Nordeste do Brasil. Com entrada gratuita, o encontro, que ocorre no Hotel Mercure, no Rio Vermelho, vai reunir 130 gatos de 13 raças diferentes, além dos SRDs (sem raça definida, popularmente conhecidos como “vira-latas”).

Os visitantes poderão ver de perto os gatos, conversar com criadores que dominam o assunto, além de trocar experiências e obter dicas de guarda responsável e cuidados com os felinos. Segundo os realizadores, a empresa PremieRpet®️ e o GatoGrupo da Bahia, o ambiente é climatizado e preparado para o bem-estar e conforto dos animais.

O evento conta ainda com ações do Instituto Patruska Barreiro para adoção dos gatos acolhidos pela ONG. Nos dois dias de evento, quem passar pelo local poderá conferir a beleza e o exotismo de diversas raças, algumas ainda pouco conhecidas entre os brasileiros, como o Selkirk Rex (com seus pelos encaracolados), o Bengal (com pelagem que se assemelha a de um leopardo), o Maine Coon (também chamado de “gato gigante” ou “gigante gentil”), o Norueguês da Floresta (com pelos longos e aparência selvagem), o Oriental (muito esbelto, com orelhas grandes e variações de cores), além dos SRDs.

Todos os gatos inscritos participarão de um concurso de beleza felina. Quatro juízes convidados do Brasil, Holanda e Itália irão eleger os melhores exemplares e o grande campeão de cada dia com base em categorias que consideram raça, faixa etária e se baseiam nos critérios da FIFe – Fédération Internationale Féline. No final, serão eleitos os melhores exemplares e o grande campeão de cada dia.

“É uma satisfação estar mais uma vez junto ao público de Salvador neste evento que já virou tradição no universo felino. Reunimos todos os anos alguns dos melhores criadores do país e um público apaixonado pelos animais, propiciando a troca de informações e orientações sobre cuidados, nutrição e guarda responsável“, diz Madalena Spinazzola, diretora de planejamento estratégico e marketing corporativo da PremieRpet®️.