Guia de Museus Baianos enriquece a experiência de visitantes | A TARDE

Os museus baianos estão passando por um processo de modernização, que inclui o lançamento do Guia de Museus Baianos, um catálogo on-line com informações sobre os equipamentos, suas histórias, principais exposições e peças. O lançamento foi no dia 18 último no Museu de Arte da Bahia (MAB), Corredor da Vitória. O evento faz parte da Primavera dos Museus, que ocorreu em todo o Brasil até 24 de setembro.

Ao acessar o site guiademuseus.com.br, o visitante terá acesso às mostras permanentes, bem como uma prévia de algumas das exposições em cartaz, através de um tour virtual. Já o visitante presencial poderá utilizar a ferramenta no local, em formato de audioguia, ouvindo as informações dos acervos em português, inglês, espanhol ou francês, enquanto passeia pelos ambientes. Idealizada pelo analista de sistemas Rodrigo Negreiros, a iniciativa inovadora foi desenvolvida por uma equipe formada por profissionais das áreas de tecnologia e museologia.

“Esse projeto é uma missão para democratizar o acesso à informação, não apenas sobre os museus em si, mas também sobre suas histórias, exposições e obras-primas, de modo a tornar essas informações acessíveis a todos”, conta explica Negreiros, coordenador-técnico do Guia de Museus Baianos.

“Ao visitarmos os museus, ficou evidente que o acesso a essas informações não é tão simples quanto deveria. Queremos que isso seja acessível a todos, não apenas aos turistas e profissionais, mas também aos professores, alunos e todos que desejam aprender mais sobre o passado e o presente. É sobre empoderar as pessoas com conhecimento”, acrescenta.

Um dos objetivos da ferramenta é atrair mais pessoas para os museus, não apenas quem já é da área. “Ao contrário dos guias em papel, que rapidamente se tornam obsoletos devido à natureza dinâmica dos museus, esta plataforma online adapta-se às mudanças das exposições e informações de maneira fácil e eficiente. O guia dos museus baianos traz inúmeras inovações. Primeiramente, ele é multilíngue, oferecendo todas as informações em português, inglês, espanhol, francês e na língua brasileira de sinais (Libras). Além disso, os visitantes têm acesso a mais de 30 tours virtuais, proporcionando uma experiência imersiva nas exposições dos museus sem sair de casa”, enumera Rodrigo.

“No entanto, a novidade está na capacidade de acessar todo esse conteúdo enquanto se está pessoalmente no museu. Utilizando uma inovadora ferramenta de áudio guia, os visitantes podem desfrutar de informações detalhadas, enquanto exploram os espaços, sem a necessidade constante de ler códigos QR. Uma vez no guia, é possível navegar diretamente por meio de rotas sugeridas e diversas outras funcionalidades, proporcionando uma experiência verdadeiramente personalizada e interativa”, continua Negreiros.

Resposta positiva

Os dados da página são atualizados à medida que os museus forem mudando as exposições. Outras informações não mudam, pois dizem respeito à história de cada uma das instituições. Por enquanto, estão disponíveis na página, imagens e descritivos de museus baianos administrados pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), unidade vinculada à Secretaria de Cultura do estado da Bahia (Secult-BA).

Entre eles: Museu de Arte Moderna da Bahia (Avenida Contorno), Museu de Arte da Bahia - MAB (Corredor da Vitória), Museu Tempostal (Pelourinho), Museu Udo Knoff de Azulejaria e Cerâmica (Pelourinho), Museu do Recôncavo (Caboto, Candeias), Centro Cultural Solar Ferrão (Pelourinho); Museu Abelardo Rodrigues (Pelourinho); Parque Histórico Castro Alves (Cabaceiras do Paraguaçu) e Museu do Recolhimento dos Humildes (Santo Amaro).

Outros equipamentos possuem gestão própria: Museu de Arte Sacra - Universidade Federal da Bahia (Dois de Julho); Museu da Misericórdia (Centro Histórico); e Museu Carlos Costa Pinto (Corredor da Vitória).

Contemplado pelo Edital Setorial de Museus do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), o Guia de Museus Baianos tem apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda, IPAC e da Secretaria de Cultura da Bahia. O lançamento foi durante a Primavera dos Museus, ação anual coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), que mobiliza as instituições a elaborarem programações especiais sobre um mesmo tema.

Este ano, o evento se voltou para a inclusão, com o tema ‘Memórias e democracia: pessoas LGBT+, indígenas e quilombolas'.

“A resposta tem sido incrivelmente positiva. Visitantes estão adotando o projeto com entusiasmo, explorando museus de uma maneira totalmente nova e envolvente. Os museus estão promovendo ativamente o guia, garantindo que os visitantes estejam cientes dessa nova experiência”, celebra Rodrigo.

“Uma das grandes vantagens do guia é sua acessibilidade: os museus estão destacando que é totalmente gratuito e não requer o download de nenhum aplicativo. Funciona de forma simples e direta, através dos celulares dos visitantes, exigindo apenas acesso à internet. À medida que mais pessoas descobrem essa inovação, espera-se que o guia continue a enriquecer as visitas aos museus da Bahia, proporcionando aos visitantes uma compreensão mais profunda e envolvente do rico patrimônio cultural do estado”, conclui o coordenador.

Visite: guiademuseus.com.br



* Sob a supervisão do editor Chico Castro Jr.