Inscrições abertas para exposições de obras no TJBA | A TARDE

Foi aberto prazo para inscrição de artistas que estejam interessados em expor orbas de arte no edifício-sede do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), situado no Centro Administrativo da Bahia (CAB), no Fórum Ruy Barbosa localizado no Campo da Pólvora e no Fórum dos Juizados, no bairro do Imbuí, em Salvador.

De acordo com o edital publicado no Diário de Justiça Eletrônico, as inscrições podem ser feitas até o dia 7 de abril. Os interessados devem apresentar proposta à Assessoria de Ação Social, pessoalmente ou enviando documentação para o endereço eletrônico [email protected]. Por meio digital, a inscrição será confirmada em e-mail encaminhado pela equipe encarregada da seleção das propostas.

Segundo o edital, as propostas devem se referir a projeto para exposição individual ou coletiva de artes plásticas e precisam ser acompanhadas de dossiê dos artistas ou dos produtores, composto dos seguintes documentos:

· cópia do documento de Identidade e CPF;

· currículo sucinto, relativo exclusivamente à formação artística ou intelectual do proponente;

· contato do artista e, se for o caso, do representante legal e do produtor – telefone, endereço completo e e-mail;

· material relativo ao evento ou mostra anterior (recortes de jornais, crítica publicada na imprensa, catálogos etc.), se houver;

· fotos coloridas, no mínimo quatro e no máximo dez, das obras representativas do estilo ou da técnica predominante na mostra ou no evento. As fotos devem ser identificadas com o título da obra, data, técnica, materiais utilizados, dimensão e quantidades aproximadas.

Clique aqui e acesse o Edital na íntegra.