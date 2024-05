Lanussi Pasquali faz exposição individual com obras inéditas | A TARDE

Depois de 20 anos, Lanussi Pasquali faz sua segunda exposição individual em Salvador. A partir da ideia do desenho de uma simples garatuja, a artista visual produz, em esculturas de pelúcia e cerâmica e em bordado sobre linho, trabalhos que serão apresentados em uma exposição aberta no próximo dia 11 de maio, às 16h, em A Galeria, no Ativa Atelier Livre, no Rio Vermelho. Todas as obras da mostra, intitulada “o que é issoaquilo”, são inéditas e podem ser vistas até o dia 15 de junho.

Artista visual graduada em Artes Visuais pela Universidade Feevale, em Novo Hamburgo (RS) e ex-professora na Escola de Belas Artes da Ufba, onde também ministrou o curso de extensão que deu origem à mostra coletiva no MAM-BA, Lanussi Pasquali gosta de corte e costura, bordados e outros “afazeres lentos e esquecidos”. Sua principal referência é a artista franco-americana Louise Bourgeois, conhecida no Brasil principalmente pela obra ‘Maman’ (Mamãe), escultura de uma aranha com uma versão exposta no Museu de Arte Moderna de São Paulo.

“Louise Bourgeois me inspira em tudo, forma, rigor.... Tem coisas da materialidade dela em que me inspiro muito, mesmo que seja de formas distintas: a potência dela enquanto artista/mulher, as temáticas que ela traz do corpo. Quando estou produzindo, estou pensando na força que tem o trabalho dela”, pontua.

Coordenadora do Ativa Atelier Livre, onde ministra aulas para artistas visuais com atuação em diferentes áreas, Lanussi Pasquali já participou de residência artística na Ocupação L'Asilo, Nápoles (2018), e Residência virtual F(r)icções, Salvador (2020), Perto de Lá <> Close To There, Chicago (2019) e Salvador (2020) entre outras experiências nacionais e internacionais.

“A exposição é, de certa forma, uma retomada deste corpo que faz arte, deste corpo que é o próprio objeto de arte e destas reflexões que me acompanham. Não é uma exposição que tenha um tema especifico. Ela vai surgindo no fazer, um trabalho vai direcionando o outro e a exposição vai tomando forma, com elementos com os quais já trabalho desde o final dos anos noventa: tecido, costura, bordado”, relata a artista.





Serviços Exposição: o que é issoaquilo

Artista: Lanussi Pasquali Local: A Galeria, Ativa Atelier Livre, rua Tupinambás, 423, Rio Vermelho Abertura: 11/05, 16h Visitação: 15/05 até 15/06 De quarta a sexta das 15h às 19h Sábados das 9h às 12h Para outros dias e horários agendamento pelo e-mail: [email protected]