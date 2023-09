MAM tem programação diversa com atividades grátis e filmes a R$ 5

A 17ª Primavera dos Museus (18 a 24 de setembro) chega ao Museu de Arte Moderna (MAM Bahia) com diversas atividades gratuitas. Neste ano de 2023, o tema do evento é ‘Memórias e Democracia - pessoas LGBT+, Indígenas e Quilombas’.

No MAM Bahia a programação começa nesta terça-feira, 19, com duas sessões diárias no Cine MAM (Circuito Cinema Saladearte) exibindo filmes que dialogam com a temática da Semana da Primavera. No caso desses filmes, será cobrado ingresso a preço popular de R$ 5. Confira sessões aqui.

Nos dias 22, 23 e 24 (sexta, sábado e domingo), sempre às 17h, acontece no Espaço das Arcadas/MAM a experiência cênica ‘Museu do Que Somos’, performance que questiona a memória e as narrativas cis-heteronormativas. A performance é criada junto com o público, buscando respostas às perguntas levantadas, encruzilhando contextos de sexualidade, territórios, raça e sorologias.

No dia 24, a partir das 15h, acontece o lançamento de livro ‘Os Sons de Esperança’ no Pátio da Mangueira/MAM com a escritora baiana e deficiente auditiva, Eliana Oubiña, além de ilustrações de Ana Dias Monteiro e edição da Editora Pé de Pitanga. O lançamento do livro terá as participações especiais do grupo musical do Instituto de Cegos da Bahia (ICB) e a Companhia de Dança de Sinha Guimarães, mulher com deficiência.

No dia 24 (domingo), às 14h, será realizada a ‘Oficina Vibra Dança’ com Alex Gurunga. A oficina propõe o encontro entre as pessoas surdas e as ondas sonoras (vibrações) da musicalidade/instrumentos das religiões de matriz africana.

A Semana da Primavera no MAM tem ainda cinco exposições simultâneas e gratuitas, com visitação de terça-feira ao domingo, das 10h às 18h. No espaço expositivo do Casarão, a exposição ‘LEGADO: MARIO CRAVO JR. – 100 ANOS’. Na Capela a mostra 'Entreatos III - Fotografias' que reúne 62 fotos de vários fotógrafos brasileiros e estrangeiros – a maioria baianos ou com ligação com a Bahia – pertencentes ao acervo do próprio museu.

Na Galeria 3/MAM está em cartaz a exposição 'Entreatos II - Frans Krajcberg Novas Aquisições' que reúne 13 obras do artista, fotógrafo e ambientalista polonês, naturalizado brasileiro, Frans Krajcberg (1921-2017). Enquanto no Espaço Lina está a Coleção de Arte Popular que depois de seis décadas voltou ao seu local original, o MAM, relembrando a ideia de Lina Bo Bardi por um MUSEU de ARTE POPULAR na Bahia. Já nas OFICINAS do MAM está uma exposição de alunos dos cursos de Xilogravura e Pintura.

O MAM continua com o Visitas Guiadas com agendamento pelo endereço [email protected]. Mais informações: (71) 31176132 e 31176139 (segunda a sexta, 9h às 12h e 13h às 15h). Acesse o instagram @bahiamam e site www.mam.ba.gov.br.