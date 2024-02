Museu do Mar faz palestras educativas nesta terça e quarta-feira | A TARDE

O início da semana será de compartilhar muito conhecimento e informações sobre a fauna marítima e o meio ambiente no Museu do Mar Aleixo Belov. Isso porque, na tarde desta terça-feira, 20, o espaço cultural e educacional, no Largo do Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico de Salvador, promoverá uma palestra sobre curiosidades das baleias e dos golfinhos. A atividade, voltada para crianças e adultos, ocorrerá no auditório, a partir das 15h.

Já quarta, 21, o museu celebrará, antecipadamente, o Dia do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), criado em 22 de fevereiro de 1989. O órgão federal é o responsável por proteger o meio ambiente, assegurar a qualidade ambiental e garantir a sustentabilidade no uso dos recursos naturais. A palestra sobre a história e a importância do Ibama será também às 15h, no auditório.

Os ingressos para acessar o Museu do Mar custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Crianças de até 5 anos não pagam. Nas quartas, a entrada é gratuita. Mais informações sobre a programação, que inclui a divertida caça ao tesouro, que ocorre de terça a domingo, podem ser acessadas no site ou pelo Instagram.