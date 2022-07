Museu do Mar oferece programação para a criançada

O Museu do Mar Aleixo Belov, localizado no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, vai promover uma série de atividades lúdicas para a criançada. A programação começa com o CineMar, que acontecerá nesta quarta-feira, 20, às 16h30, no auditório do espaço. Na ocasião, os pequenos e seus familiares poderão acessar o museu gratuitamente para assistir ao filme e visitar o local.

O lazer continua na quinta, 21, com a oficina criando e pintando com colagem, das 10h às 12h, com o tema “Desmistificando os tubarões”. No mesmo dia, das 15h às 17h, será a vez da garotada aproveitar a sessão de contação de história sobre o livro infantil “Velas cheias de sonhos”, que conta como o sonho foi a bússola que guiou o velejador Aleixo Belov, 79 anos, no caminho para se tornar um dos maiores navegadores do mundo. A obra é assinada pelo jornalista Bito Teles e tem ilustração de Bua Bruno.

Já no sábado, 23, a garotada poderá se divertir com atividades, das 10h às 15h, com o tema “golfinhos e baleias”, seguidas de contação de história, das 15h às 17h. Para encerrar a semana, no domingo, 24, será realizada mais uma oficina de pintura criativa com colagem, das 10h às 12h, e contação de história, com o tema “seu barco dos sonhos”, das 15h às 17h.

Localizado em um casarão amarelo de três andares, o Museu do Mar Aleixo Belov guarda relíquias adquiridas durante as seis viagens que o velejador Aleixo Belov, 79 anos, fez pelo mundo, sendo três delas em solitário no veleiro “Três Marias”.

O equipamento cultural funciona de terça a domingo, das 10h às 18h, com acesso permitido até as 17h. O ingresso custa R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Crianças de até 5 anos não pagam. Nas quartas, o acesso é gratuito.