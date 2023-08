Nova exposição em Museus de Salvador reúne Portinari, Carybé e outros

Uma exposição com obras do Museu de Arte da Bahia (MAB), transferidas para o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) no ano de sua criação, em 1959, retornam ao MAB, temporariamente, a partir deste domingo, 23, com o tema 'MAM no MAB'.

A mostra será aberta a partir das 16h, com entrada gratuita. A visitação segue até fevereiro de 2024, de terça a domingo, das 10h às 18h.

O evento reúne mais de 90 obras de diversas técnicas como pinturas, desenhos e gravuras, em celebração aos 105 anos de criação do MAB e 64 do MAM. Destas, grandes nomes das artes plásticas estão presentes como Burle Marx, Cândido Portinari, Di Cavalcanti, Hansen Bahia, Carybé, Mário Cravo Jr., entre outros.

A exposição contém obras dos seguintes artistas:

Agostinho B. Freitas;

Aldemir Martins;

Aldo Bonadei;

Alfredo Volpi;

Arnaldo Pedroso D' Horta;

Artur Lício Pontual;

Augusto Barbosa;

Augusto Rodrigues;

Burle Marx;

Cândido Portinari;

Carlos Thiré;

Cícero Dias;

Danilo Di Prete;

Darel Valença Lins;

Denis Wirth Miller;

Di Cavalcanti;

Djanira Motta e Silva;

Edson Mota;

Emilio Pettoruti;

Hansen Bahia;

Hector Bernabó (Carybé);

Iberê Camargo;

João Alves;

Joe Tieson;

José Pancetti;

Karola S. Gabor;

Lúcia Suané;

Marcelo Grassmann;

Marina Caram;

Mário Cravo Jr.;

Oswaldo Goeldi;

Peter Kinsley;

Poty Lazzarotto;

Rossini Perez;

Samson Flexor;

Sílvia Leon Chalreo;

Yara Tupinambá;

Yolanda Mohalyi.