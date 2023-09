Shopping recebe exposição fotográfica gratuita “Vem da Bahia”

Vai ser aberta a partir de sexta-feira, 15, a exposição fotográfica “Vem da Bahia”. A mostra, aberta ao público, acontece no Piso L1, do Vitória Boulevard, no Corredor da Vitória, no horário de funcionamento do shopping (segunda a sábado: 9h às 20h / domingo: 12h às 19h).

Realizada pela Caixa Mágica, iniciativa dos fotógrafos Giácomo Mancini, Tarciso Albuquerque e Fernando Antônio, grupo dedicado à promoção da cultura e das artes, a exposição vai reunir o trabalho de 18 fotógrafos e amadores, promovendo a inclusão de fotógrafos iniciantes.

Segundo o grupo, o objetivo é promover uma imersão profunda na cultura, história e paisagens deslumbrantes do estado baiano, através da perspectiva pessoal e singular de cada fotógrafo.

A mostra conta com cliques de Adrielly Martins, Alini Orathes, Ana Kruschewsky, André Luiz, Claudio das Virgens, Dander Freitas, Elias Rosal, Felipe Brito, Fernanda Cabral, Fernando Antônio, Giácomo Mancini, Gustavo Machado, Jorge Dorge Studart, Lu Brito, Tarciso Albuquerque, Tau Andrade, Ulisses Lima e Valmir Gonzaga.





Serviços O quê: Exposição Fotográfica Vem da Bahia

Data: 15 de setembro à 16 de outubro de 2023 Onde: Vitória Boulevard – Praça de Alimentação Horário: Segunda a sábado: 9h às 20h / Domingo: 12h às 19h Aberto ao Público