Valor cultural de edificações de Salvador será tema de exposição

- Foto: Divulgação

Um dos edifícios mais emblemáticos de Salvador, conhecido por ser palco dos encontros de trios no Carnaval da cidade e por simbolizar a verticalização urbana e a modernidade com sua arquitetura art déco, será o cenário da 6ª edição do projeto DeuInsight.

A exposição abordará a invisibilidade das edificações que possuem grande valor histórico e cultural na capital baiana.

Entre os profissionais convidados para apresentar suas visões sobre os principais prédios art déco de Salvador estão Luana Couto, Wagner Pyter, Paula Moreira, Matheus Barbosa e Janayna Araujo.

Eles destacarão edifícios como o Palácio dos Esportes, o Instituto do Cacau, o Cineteatro Jandaia, o prédio central dos Correios e o Hidroporto Ribeira.

Além das obras expostas, a programação do evento, que se estenderá durante todo o mês de julho, incluirá bate-papos, performances e visitas guiadas pela edificação.

"O tema foi escolhido através dessas minhas andanças pela cidade e de tentar entender porque prédios com tantas histórias e tantos significados estão em processos de deterioração, da gente reparar na nossa história/arquitetura e entender que ela pode sim continuar a ser contada!", explica Rafael Bittencourt, curador e coordenador do projeto.

Entre os convidados para os bate-papos estão o historiador Rafael Dantas, o artista visual Vinicius S.A., e a empresária e atual diretora da Casa Cor Bahia, Magali Santana. Os encontros visam promover uma reflexão sobre a importância de preservar a memória arquitetônica de Salvador.

A exposição inicia no dia 6 de julho, às 9h, no edifício Sulacap, e também contará com o projeto #tafaltandoarvore, concebido pelo engenheiro agrônomo e paisagista Alex Sá.