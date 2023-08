Workshops apresentam ao público os segredos da gastronomia oriental

Entre as atrações do Bon Odori, festival da cultura japonesa que acontece no Parque de Exposições, estão os workshops gastronômicos. Durante os três dias, a programação conta com aulas de comidas, como Hiyashi tyûka, Okonomiyaki, Lámen, Nigiri, e outras.

Entre uma turma e outra do workshop de sushi, o cozinheiro Rodrigo Ávila contou que o alimento tem origem milenar. "O sushi é um produto que foi desenvolvido com o tempo. Primeiramente foi utilizado como método de conservação de peixes. Utilizavam uma camada de arroz para proteção. Com o tempo foram misturados os frutos do mar", disse ele ao Portal A TARDE.

Em suas aulas, ele apresenta formas diferentes de preparar a iguaria. "Minha ideia é mostrar que é possível montar o sushi com produtos não tão convencionais, como frutas e atum. Eles não são típicos, mas entram no universo do sabor mais amigável ao nosso paladar".

Rodrigo demonstrou satisfação com a procura do público, não apenas para degustar, mas para conhecer a história e o preparo do alimento.

"Eu acho interessante que as pessoas tenham esse interesse, essa curiosidade, não somente de degustar, conhecer, mas também aprender a fazer", relatou.