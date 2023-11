A saga de um pai falido e seu filho transgênero pela Bahia | A TARDE

Arte, vida, morte, paternidade, adoção e diversidade sexual. Esses são os temas centrais do novo livro do escritor, cineasta e professor Claudio Factum. O livro traz uma reflexão social acerca de temas sensíveis à sociedade, como a experiência de transexualidade em crianças, além de adoção e paternidade.

Quando o sorriso é feito de lágrimas é um drama sobre João Vienna, um falido autor teatral, que fica sabendo da realidade de sua saúde e começa uma luta para deixar uma casa para o filho, depois de perder seu apartamento para um agiota. "Os dias de João Vienna estão contados. É triste, mas a estrutura do livro é de rápida leitura, com um texto bem visual", adianta Claudio.

João Vienna resolve montar uma companhia de teatro itinerante e sai pelas estradas e cidadezinhas da Bahia, com o objetivo de chegar em Juazeiro e ganhar um concurso que tinha premiação em dinheiro.

O personagem segue toda a jornada acompanhado de seu filho adotivo Farid, uma criança transgênero. "Para criar o Farid, o garoto do livro, tive de pesquisar, estudar e entrevistar mães de crianças trans. Ele revelou-se uma personagem cativante. A própria companhia teatral tem personagens cativantes. Tenho recebido muitos comentários sobre os personagens", compartilha o autor.

Elas existem

O autor tem uma forte relação com a temática abordada no livro e tê-lo materializado tem um significado pessoalmente para si. "Sou pai de um menino por adoção e estou no processo para adotar outro. Tudo que está no livro é de absoluta verdade, todo o processo. Mas é uma obra de ficção. Mas até a ficção tem de ter verdade", considera.

Claudio salienta a importância de abordar temas sensíveis nos diversos formatos de arte. "É preciso mostrar em obras como filmes ou livros a realidade que muita gente reclama. Temos de respeitar o ser humano. Crianças trans, como a do meu livro, existem", afirma o autor.

Claudio Factum é escritor, roteirista e diretor cinematográfico, além de professor de ensino fundamental. Além de Quando o sorriso é feito de lágrimas, assina a autoria do livro Condomínio Holanda, ambos publicados via Clube de Autores. Também produziu filmes como o documentário Lucas Terra e Kafka.